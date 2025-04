Les Bourses mondiales prudentes face aux tensions commerciales, en pleine saison de résultats

Les Bourses européennes évoluent majoritairement dans le rouge jeudi 24 avril 2025 ( AFP / XAVIER GALIANA )

Les Bourses mondiales restent sur leurs gardes en pleine période de résultats trimestriels d'entreprises, les investisseurs étant suspendus aux derniers développements entre la Chine et les Etats-Unis dans un contexte de bras de fer commercial.

La Bourse de Paris a terminé en timide hausse de 0,27%, Francfort 0,47%, et Milan 0,96%. Londres a fini à l'équilibre (+0,05%).

A Wall Street, Vers 15H45 GMT, le Dow Jones prenait 0,61%, l'indice Nasdaq progressait de 1,82% et l'indice élargi S&P 500 de 1,30%.

"Les marchés boursiers semblent un peu perdus", commente Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

Le marché "est en mode +wait and see+ (attendre de voir)", résume Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie de marché de Natixis IM. "Il reprend ses esprits après le coup de massue des déclarations douanières de Donald Trump."

Les investisseurs avaient salué dans un premier temps mercredi le ton plus conciliant des Etats-Unis dans leur conflit commercial avec Pékin.

Et des propos du secrétaire américain au Trésor Scott Bessent rapportés par la presse, selon lesquels un rééquilibrage sino-américain "pourrait prendre deux à trois ans", contribuent "quelque peu à freiner l'optimisme des marchés", avertit Lloyd Chan, de la banque MUFG.

Jeudi, la Chine a fermement réfuté l'existence de négociations avec Washington, après des propos de Donald Trump la veille ayant suggéré l'éventualité "d'un accord équitable" entre les deux puissances.

Le marché "souhaite avoir de la visibilité", poursuit Mabrouk Chetouane. "Des règles qui changent du jour au lendemain", les volte-face incessants de Donald Trump font que pour le moment, "l'incertitude n'est pas prête de disparaître".

Le dollar fléchit

Les espoirs douchés d'une désescalade de la guerre commerciale --lorsque Pékin a démenti l'existence de négociations en cours avec Washington-- ont emporté avec eux le billet vert, qui perdait du terrain face à l'euro.

Vers 15H45 GMT, le dollar cédait 0,41% face à la monnaie unique, à 1,1363 dollar pour un euro.

Depuis début avril, le dollar, fragilisé par la politique erratique du président américain et les craintes sur la croissance américaine, perd environ 5%.

Côté obligataire, le taux d'emprunt à dix ans américain atteignait 4,33%, contre 4,38% la veille en clôture.

Saison des résultats

La saison des résultats trimestriels d'entreprises s'intensifie, la plupart sont mal reçus par les investisseurs.

En France, le groupe Dassault Systèmes a perdu 5,11%, après avoir enregistré une chute de son bénéfice net de 8,8% au premier trimestre et revu à la baisse son objectif de marge opérationnelle pour 2025 en raison de la dégradation du contexte macroéconomique.

Thales a reculé de 3,79% après la publication de résultats trimestriels indiquant des prises de commandes décevantes par rapport aux prévisions des analystes.

En Suisse, le géant pharmaceutique Roche (+1,94%) a dévoilé jeudi des ventes meilleures qu'attendu, son patron profitant de la publication de ces chiffres pour assurer que le groupe se prépare à tous les scénarios pour protéger ses activités aux Etats-Unis.

Nestlé (+0,05%) a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel meilleur qu'attendu et laissé ses prévisions pour 2025 inchangées, son patron prévenant toutefois que l'impact indirect des droits de douane sur les prix des matières premières et les consommateurs est "incertain à ce stade".

Aux Etats-Unis enfin, le groupe américain Procter and Gamble (-5,35% à New York vers 15H45 GMT) a enregistré sur les trois premiers mois de l'année un tassement de ses ventes et revu à la baisse ses objectifs annuels, évoquant un contexte "volatil".

Le fabricant américain de jouets Hasbro s'envole quant à lui à la Bourse de New York (+16,25% vers 15H45 GMT) après avoir publié jeudi des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre mais s'est abstenu, à ce stade, de réévaluer ses prévisions pour l'ensemble de l'année dans un contexte de guerre commerciale.

Le pétrole atone

Les prix du pétrole restent stable jeudi, le marché se montrant plus pessimiste sur l'éventualité d'une trêve en Ukraine et l'avancée des négociations avec l'Iran, ce qui pèse sur les perspectives de l'offre.

Vers 15H45 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord perdait quelque 0,01% à 66,11 dollars et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, gagnait 0,08% à 62,32 dollars.