Les Bourses mondiales progressent encore, Paris franchit le cap des 7.500 points

Les Bourses mondiales montent une nouvelle fois jeudi grâce à des résultats d'entreprises bien accueillis et avec l'espoir de banques centrales plus souples dans les prochains mois, un contexte qui permet à la Bourse de Paris d'aligner un nouveau record.

Les Bourses européennes ont ouvert en hausse. Paris gagnait 0,25%, après avoir passé à l'ouverture le cap symbolique des 7.500 points pour la première fois de son histoire (7.507,19 points au plus haut de la séance). Francfort prenait 0,34%, Londres 0,17% et Milan 0,43% vers 07H10 GMT.

En Asie, Tokyo a gagné 1,20%, tirée par l'ovation des investisseurs après les résultats du géant du prêt-à-porter Fast Retailing. Shanghai progressait de 0,61% dans les derniers échanges et Hong Kong de 0,34%.

Sur la semaine, toutes ces places financières sont en progression.

La Bourse de New York a conclu en net rebond jeudi. Les gains se sont élevés à 1,14% pour le Dow Jones, 1,33% pour le S&P 500, au plus haut depuis février, et à 1,99% pour le Nasdaq, à forte coloration technologique.

Jeudi, l'évolution des prix à la production aux Etats-Unis, qui ont baissé en mars par rapport à février, a réjoui les investisseurs.

Elle "alimente l'optimisme quant à la possibilité de voir un effet similaire se répercuter sur les chiffres des prix à la consommation dans les mois à venir", écrit Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Cela permettrait donc à la Banque centrale américaine non seulement de cesser d'augmenter ses taux directeurs après la prochaine réunion en mai mais aussi de les baisser d'ici la fin de l'année.

Le taux directeur est le principal outil d'une banque centrale pour tenter de maîtriser l'inflation, via une hausse du coût du crédit, mais cette politique entraîne également un ralentissement de l'économie.

Les investisseurs voient certes "une série d'indicateurs soulignant une récession aux Etats-Unis au cours de l'année" mais d'autres indicateurs restent très positifs, affirment les analystes de Deutsche Bank: "Le chômage reste au plus bas depuis des décennies, les marchés ont laissé de côté la crise bancaire et l'inflation donne des signes de ralentissement".

Par ailleurs, la saison des résultats trimestriels des entreprises continue de monter en puissance. Plusieurs grandes banques américaines sont attendues vendredi avec JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo.

Fast Retailing à toute vitesse

Le géant japonais du prêt-à-porter Fast Retailing a vu son titre s'envoler de 8,49% pour atteindre son plus haut niveau depuis deux ans. Le propriétaire des magasins Uniqlo a annoncé jeudi un bénéfice opérationnel et des ventes record sur le semestre écoulé et relevé ses objectifs annuels 2022/23, s'attendant à une reprise en Chine au second semestre après avoir profité au premier du dynamisme d'autres pays.

Hermès sur la lignée de LVMH

Le groupe de luxe français Hermès (+0,79%) a annoncé vendredi avoir réalisé 3,4 milliards d'euros de ventes au premier trimestre, soit une progression de 22% sur un an, après une année 2022 record.

Mercredi, LVMH avait annoncé une hausse de 17% de ses ventes, à plus de 21 milliards d'euros, ce qui avait permis à tout le secteur du luxe de progresser en Bourse jeudi.

Du côté des devises et du pétrole

Sur le marché des changes, l'euro progressait légèrement face au dollar, après avoir atteint jeudi son plus haut niveau depuis un an en raison de l'espoir des investisseurs d'une fin des hausses de taux de la Banque centrale américaine. Il s'échangeait pour 1,1064 dollar (+0,16%) vers 07H05 GMT.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain montait de 0,28% à 82,39 dollars vers 06H40 GMT et celui de Brent de la mer du Nord gagnait 0,16% à 86,23 dollars vers 07H00 GMT.