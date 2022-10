Les Bourses mondiales poursuivent leur lancée haussière, dopées par les résultats

Les Bourses mondiales poursuivaient leur hausse mercredi, portées par de nombreux résultats d'entreprises, le reflux du prix du gaz et dans un contexte macro-économique plus calme que la semaine passée.

L'Europe a ouvert en nette progression après quatre séances de gains: Paris gagnait 0,42%, Francfort 0,41%, Londres 0,31% et Milan 0,48% vers 07H20 GMT.

En Asie, la Bourse de Tokyo a gagné 0,37%, encouragée par Wall Street, quand les Bourses chinoises reculaient, de 2,39% à Hong Kong et de 1,19% à Shanghai vers 07H20 GMT.

A Hong-Kong, les investisseurs craignaient que le programme présenté mercredi par le chef de l'exécutif local ne suffise pas à éviter une contraction de l'économie.

La Bourse de New York avait quant à elle clôturé en hausse pour le deuxième jour d'affilée, mais l'optimisme a perdu de l'élan en deuxième partie de séance. L'indice Dow Jones a gagné 1,12% et le Nasdaq 0,90%.

Les investisseurs sont d'autant plus concentrés sur les résultats d'entreprises qu'il y a peu de nouveaux éléments macroéconomiques à attendre cette semaine.

La confirmation des chiffres de l'inflation au sein de la zone euro en septembre est attendue en fin de matinée alors qu'une première estimation l'avait vue à 10% sur un an. Ce sont les plus élevés enregistrés par l'office européen des statistiques depuis le début de la publication de l'indicateur en janvier 1997.

Au Royaume-Uni, l'inflation a atteint 10,1% sur un an en septembre, contre 9,9% en août selon la première estimation publiée mercredi. Des chiffres "susceptibles d'alimenter la crainte de hausses de taux plus importantes de la part de la Banque centrale européenne la semaine prochaine" et de la Banque d'Angleterre début novembre, selon Michael Hewson, de CMC Markets.

Les investisseurs peuvent également se réjouir du fait que "les contrats à terme sur le gaz naturel européen sont tombés à leur plus bas niveau en quatre mois", remarquent les analystes de la Deutsche Bank.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des Etats en Europe progressaient légèrement et restaient à un niveau élevé, grimpant même à 7,7% pour le 10 ans au Royaume-Uni après l'inflation. Le 10 ans français s'établissait à 3,8% vers 07H10 GMT.

Netflix repart de plus belle

Netflix avait promis un million mais ce sont finalement quelque 2,4 millions d'abonnés supplémentaires qui ont rejoint la plateforme cet été, une victoire pour le leader du streaming qui a pris des mesures drastiques après avoir perdu près de 1,2 million d'abonnés au premier semestre. L'action s'envolait de plus de 14% dans les échanges entre séance à New-York.

Levothyrox: Merck mis en examen

La filiale française du laboratoire pharmaceutique allemand Merck (-2,36%) a annoncé mercredi sa propre mise en examen pour "tromperie aggravée" dans le volet pénal du dossier du changement de formule du médicament Levothyrox.

Parmi les autres résultats

Le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie des microprocesseurs ASML (+5,59%) a publié mercredi un bénéfice net stable au troisième trimestre, à 1,7 milliard d'euros, malgré l'inflation, et fait état d'un nouveau record de commandes.

Le géant suisse de l'alimentation Nestlé (-0,35%) a également publié en début de journée des ventes en hausse de 9,2% sur neuf mois sur fond de nette augmentation des prix pour compenser l'inflation des coûts, des chiffres légèrement au-dessus des prévisions des analystes.

Les résultats de Tesla sont également très attendus après la clôture des marchés aux Etats-Unis.

Du côté des devises et du pétrole

Les prix du pétrole progressaient légèrement après une baisse notable lundi: le baril de Brent de Mer du Nord pour livraison décembre, avançait de 0,70% à 90,70 dollars et celui de WTI américain pour livraison en novembre 2022 de 1,12% à 83,75 dollars vers 07H20 GMT.

L'euro baissait de 0,34% pour atteindre 0,985 dollar, et la livre baissait de 0,39% à 1,1277 dollar vers 07H20 GMT.

mlx/fs/clc