Les Bourses mondiales plombées par des taux d'intérêt élevés

Les Bourses mondiales sont poussées lundi dans le rouge par des taux d'intérêt élevés sur le marché obligataire, et la perspective qu'ils le restent pour longtemps en raison de l'action des banques centrales.

L'Europe boursière a ouvert en repli et a amplifié ses pertes face à la hausse des rendements obligataires. Vers 11H45 GMT, Paris perdait 0,72%, Londres 0,80%, Francfort 0,78% et Milan 0,75%.

Dans le même temps, le taux d'intérêt de l'emprunt de l'Etat allemand à dix ans s'établissait à 2,80%, après avoir touché un plus haut depuis juillet 2011 à 2,81% un peu plus tôt. L'équivalent français est aussi monté à un pic depuis janvier 2012 (3,36%) et celui des Etats-Unis depuis octobre 2007 (4,5%).

Les indices boursiers de New York se dirigent vers une ouverture en petite baisse d'environ 0,15%, selon leurs contrats à terme.

En Asie, Shanghai a aussi cédé 0,54% et Hong Kong 1,82%, plombée par le secteur immobilier. Tokyo a gagné 0,85%, soutenue par les achats à bon compte après quatre séances de pertes et par la baisse du yen.

"Les espoirs déçus d'une baisse prochaine des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine risquent de peser pendant un certain temps encore sur l'humeur du marché boursier", commente Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

Après la réunion de la Réserve fédérale (Fed) américaine de la semaine passée, les investisseurs s'attendent à une hausse des taux directeurs supplémentaire, puis à leur maintien à un niveau élevé en 2024.

Vendredi, la présidente de l'antenne de la Fed à Boston, Susan Collins, a enfoncé le clou en assurant qu'"un nouveau resserrement (n'était) clairement pas écarté".

Concernant la politique monétaire européenne, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde s'exprimera de son côté devant le Parlement européen lundi à 13H00 GMT.

Le moral des entrepreneurs en Allemagne reste mauvais en septembre, alors que la première économie européenne devrait afficher un trimestre d'été en contraction, selon le baromètre IFO publié lundi.

Autre facteur de morosité des investisseurs, les Etats-Unis pourraient à nouveau se retrouver en situation de "shutdown" si le budget 2024 n'est pas adopté par le Congrès avant le 1er octobre, ce qui paralyserait son administration.

Cela "pourrait également retarder la publication en octobre du rapport sur le marché du travail et des données sur l'inflation, si importantes pour les marchés boursiers", prévient Jochen Stanzl.

Nouvelles secousses pour Evergrande

L'action du promoteur immobilier chinois Evergrande s'est écroulée de 21,82% dans les derniers échanges de la Bourse de Hong Kong, après avoir annoncé un blocage dans son plan de restructuration destiné à garantir sa survie.

Tout le secteur était entraîné à la baisse, signe de l'inquiétude du marché face à la crise sans précédent du secteur immobilier chinois. Et les entreprises dont l'activité est très liée à l'économie chinoise connaissaient de nettes baisses également en Europe.

Les secteurs minier et du luxe accusaient le coup : Rio Tinto reculait de 3,01% à Londres, Anglo American de 2,45%, BHP de 2,01% et ArcelorMittal de 2,55% à Paris.

LVMH perdait 1,71% à Paris, Burberry 2,72% à Londres, Moncler 2,12% à Milan. Le français Kering (-3,67%) était de plus pénalisé par un abaissement de la recommandation de Bank of America.

Mauvais jeu pour Entain

Le groupe britannique de paris et de jeux d'argent Entain chutait de 10,42% à Londres, après avoir annoncé que ses recettes seraient moins bonnes qu'espérées au troisième trimestre.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les prix du pétrole hésitent, entre restrictions de l'offre et inquiétudes sur la demande. Vers 11H35 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, prenait 0,15% à 93,41 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, avançait de 0,24% à 90,24 dollars.

L'euro perdait 0,15% face au dollar à 1,0637 dollar pour un euro.

Le bitcoin perdait 1,72% à 26.050 dollars.

bur-jvi/asl/abx