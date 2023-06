Les Bourses mondiales peu dynamiques

Les Bourses mondiales évoluaient mardi sans direction particulière, en l'absence d'indicateurs économiques majeurs, les investisseurs attendant les prochaines décisions des banques centrales américaine et européenne.

Wall Street a ouvert en léger repli: vers 13H45 GMT, l'indice Dow Jones cédait 0,15%, le Nasdaq reculait de 0,20% et l'indice élargi S&P 500 se repliait de 0,15%.

Après une forte séance vendredi, qui a permis au S&P 500 de monter au plus haut en clôture depuis août 2022, les marchés "font une pause pour respirer", estime Neil Wilson, analyste de Finalto.

En Europe, vers 13H45 GMT, Paris était à l'équilibre (0,02%) tout comme Milan (-0,02%), Londres gagnait 0,10% et Francfort 0,14%. Sur un an, les ventes au détail en zone euro se sont repliées, mais un peu moins qu'attendu par les analystes.

Les marchés s'ancrent dans une tendance attentiste, plusieurs banques centrales se réunissant la semaine prochaine, notamment la Réserve fédérale américaine (Fed).

"Compte tenu de l'absence de consensus entre les responsables de la Fed, du ralentissement de l'inflation et des signaux mitigés des données économiques, il semble de plus en plus probable que la Fed fasse une pause lors de sa réunion du 14 juin", estime Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades, les marchés n'excluant pas une hausse en juillet.

Du côté de la Banque centrale européenne (BCE), les analystes estiment que deux hausses des taux directeurs en juin et en juillet pourraient être décidées.

Sur le marché obligataire, les taux des emprunts des États européens baissaient un peu, après deux séances de nette hausse. L'intérêt de l'emprunt allemand à 10 ans s'élevait à 2,36%, contre 2,37% la veille, celui de la France était à 2,91%, comme à la clôture. Aux Etats-Unis, le rendement des bons du Trésor à dix ans était à 4,49% contre 4,46%.

Côté banques centrales, la surprise est venue mardi de la banque centrale australienne qui a décidé de relever son taux directeur à 4,1%, au plus haut depuis mai 2012, sans exclure de nouvelles hausses, alors que les acteurs du marché s'attendaient à une pause.

"Les données récentes indiquent que les risques de hausse de l'inflation se sont accrus", a justifié le gouverneur de l'institution dans un communiqué de presse.

A la suite de cette décision, la monnaie australienne a bondi face au dollar. A l'inverse, la Bourse de Sydney a perdu 1,2%, la hausse des taux représentant une menace pour le dynamisme de l'activité économique.

Coinbase assigné

L'autorité américaine des marchés financiers, la SEC, a assigné mardi devant la justice civile la première plateforme d'échanges de cryptomonnaies des Etats-Unis, Coinbase, pour non-respect de la régulation, provoquant la chute du titre à Wall Street (-18,30% à 13H40 GMT).

La veille, la SEC avait assigné en justice la plus importante plateforme d'échanges de cryptomonnaies au monde, Binance, ainsi que son patron, Changpeng Zhao, pour contournement de la réglementation.

Le bitcoin lâchait 0,60% à 25.486 dollars, après sa pire séance depuis près de trois mois lundi (-5,90%).

Apple en repli

L'action du géant californien des technologies Apple reculait de 0,73% à Wall Street, vers 13H40, au lendemain de la présentation de son premier casque de réalité "mixte" (virtuelle et augmentée), baptisé "Vision Pro".

Le nouvel appareil sera commercialisé à partir de 3.499 dollars en début d'année prochaine.

Du côté des matières premières et des devises

Après leur rebond lundi à la suite de coupe dans les quotas de production décidés par l'Arabie saoudite, les prix du pétrole repartaient à la baisse vers 13H35 GMT: le baril de Brent de la mer du Nord valait 75,44 dollars (-1,65%) et le WTI américain 70,79 dollars (-1,88%).

Le prix du gaz de gros en Europe perdait du terrain (-10% à 25,63 euros le mégawattheure) après son bond de plus de 20% lundi.

L'euro diminuait de 0,30% face au dollar, à 1,0681 dollar.

bur-mgi/ys/er