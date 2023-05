Les Bourses mondiales inquiètes pour la Chine, confiantes pour les Etats-Unis

Les marchés boursiers évoluent de façon mitigée vendredi, les Bourses chinoises s'affichant en rouge tandis que Tokyo atteint des sommets et les places européens rattrapant la bonne performance enregistrée à Wall Street la veille.

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a atteint vendredi un nouveau plus haut niveau en clôture depuis l'été 1990 à 30.808,35 points, après une septième séance de hausse consécutive (+0,77%).

A l'inverse, la Bourse de Hong Kong perdait 1,42% dans les derniers échanges, plombée par les entreprises technologiques après des résultats décevants du titan du commerce en ligne Alibaba, qui ont renforcé les inquiétudes sur la demande des consommateurs chinois.

La place de Shanghai a aussi reculé de 0,48%, la banque centrale chinoise n'ayant pas apporté de nouvelles mesures de soutien à une économie qui "plonge la tête la première dans le bassin de déflation", commente Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management.

En Europe, les places parisiennes progressaient modérément: de 0,40% à Paris, de 0,26% à Londres et de 0,35% à Francfort et Milan vers 07H20 GMT.

Le risque que les États-Unis se retrouvent en défaut de paiement si aucun accord n'est trouvé au Congrès pour relever le plafond de la dette du pays a rendu les investisseurs nerveux depuis quelques semaines. Mais plus les négociations avancent et plus tous semblent penser qu'un accord verra le jour tôt ou tard.

Le président américain démocrate Joe Biden a été informé de "progrès réguliers" dans les négociations, a déclaré vendredi un responsable de la Maison Blanche en marge du sommet du G7 au Japon.

Quant au patron républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, il voit "une percée par laquelle nous pourrions parvenir à un accord".

"Bien qu'il n'y ait pas eu d'accord officiel, il y a suffisamment de fumée blanche émanant du Capitole pour que les investisseurs se réjouissent", a déclaré Stephen Innes, de SPI Asset Management.

Du côté des taux d'intérêt et de la politique monétaire, les taux obligataires souverains repartent à la hausse depuis un peu plus d'une semaine, les investisseurs ajustant leur anticipation concernant une éventuelle baisse des taux de la Réserve fédérale cette année.

Le taux de la dette allemande à 10 ans valait 2,44%, stable par rapport à jeudi soir mais en hausse de 0,2 point de pourcentage depuis une semaine.

Jeudi, la présidente de l'antenne de la Fed à Dallas, Lorie Logan, a estimé que les données macroéconomiques actuelles ne justifiaient pas une pause dans le cycle de resserrement monétaire lors de la prochaine réunion de la Fed, mi-juin.

Plusieurs officiels de la Fed s'exprimeront lors d'une conférence sur la politique monétaire organisée par la banque centrale américaine. La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde doit aussi s'exprimer après la clôture des marchés européens.

Les opérateurs de marché vont aussi garder un oeil sur le G7, où les dirigeants sont réunis au Japon pour évoquer plusieurs sujets dont des sanctions contre la Russie et des mesures de protection contre la "coercition économique" de la Chine.

Alibaba sème le trouble

Les ventes rapportées jeudi par le géant chinois du e-commerce Alibaba ont déçu les investisseurs et ont semé le trouble sur toutes les valeurs du secteur technologique chinois.

Après avoir chuté de 5,41% à Wall Street, l'action d'Alibaba à Hong Kong perdait 5,64% dans les derniers échanges et entraînait Tencent (-1,54%), Baidu (-4,46%), JD.com (-4,24%) ou encore Meituan (-3,75%).

Du côté des devises et du pétrole

Les prix du brut progressent modestement vers 07H20 GMT. Le Brent de mer du Nord pour livraison en juillet avançait de 0,87% à 76,53 dollars et celui de WTI américain montait de 0,85% à 72,47 dollars.

Le dollar se stabilisait après avoir encore progressé. L'euro grappillait 0,10% à 1,0781 dollar.

Le bitcoin gagnait 0,84% à 26.950 dollars.

bur-jvi/cdu/nth