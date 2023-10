Les Bourses mondiales hésitent, les taux obligataires toujours sous surveillance

Les Bourses occidentales se montrent hésitantes mercredi, cherchant quelle direction prendre après des pertes ces derniers jours dans le sillage de la flambée des taux d'intérêt obligataires aux Etats-Unis et en Europe.

A New York, les trois principaux indices boursiers ont ouvert en hausse et vers 13H45 GMT, le Dow Jones était plutôt à l'équilibre (-0,05%), le Nasdaq avançait de 0,61% et le S&P 500 prenait 0,22%.

En Europe, malgré une première partie de séance négative, Paris gagnait 0,22% et Francfort 0,18%. Londres reculait toutefois de 0,54% tandis que Milan restait stable (-0,06%).

La direction des marchés boursiers est dictée par les taux d'intérêt obligataires depuis une dizaine de jours et le rendement des emprunts américains à 10 ans qui a atteint jusqu'à 4,88% mercredi en début de séance, une première depuis plus de 16 ans.

Vers 13H40 GMT, le dix ans américain affichait une baisse, à 4,74% contre 4,80% en clôture la veille.

En Europe, le taux de la dette allemande à dix ans, qui fait référence sur le Vieux Continent, a dépassé les 3% mercredi pour la première fois depuis le 6 juillet 2011.

Vers 13H40 GMT, il se situait à 2,95%, contre 2,97% mardi.

"La forte hausse des taux à long terme par rapport aux taux à court terme suggère que les investisseurs pensent que les taux d'intérêt américains sont susceptibles de rester élevés plus longtemps en raison de la résilience continue de l'économie américaine", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Un marché de l'emploi solide inquiète les marchés car il est susceptible de créer de nouvelles pressions inflationnistes et "la Réserve fédérale (Fed) va, non seulement, maintenir les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps, mais également être obligée de les relever davantage", explique Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Les regards se sont ainsi tournés vers les Etats-Unis, où le rapport mensuel sur les créations d'emplois dans le secteur privé pour septembre (Enquête ADP/Stanford Lab) a été publié avant l'ouverture de Wall Street.

Dans le détail, les créations d'emploi du secteur privé aux Etats-Unis ont continué à ralentir au mois de septembre, à 89.000 nouveaux emplois créés, soit près de la moitié moins qu'en août et très en dessous des attentes.

Il s'agit du plus faible rythme de croissance observé depuis janvier 2021 et il marque une "accentuation du ralentissement", qui s'accompagne d'un "déclin marqué du rythme de croissance des salaires sur les 12 derniers mois".

Les investisseurs attendent désormais la publication du taux de chômage en septembre au Etats-Unis, vendredi à 12H30 GMT.

Meta envisage des abonnements payants

Meta (+0,14% dans les premiers échanges à Nez York) envisage de proposer des abonnements payants aux Européens pour utiliser Instagram et Facebook sans publicité et ainsi se conformer à la législation européenne sur les données personnelles et la publicité ciblée, d'après une source proche du dossier.

Selon une information d'abord révélée par le Wall Street Journal (WSJ) mardi, Meta travaille sur plusieurs formules.

Tesco s'affiche confiant

Le géant britannique des supermarchés Tesco a vu son bénéfice semestriel plus que tripler lors du premier semestre de son exercice décalé grâce à des ventes en hausse et des coûts maîtrisés, et se montre optimiste vu l'inflation alimentaire qui recule.

Le titre prenait 4,08% à la bourse de Londres.

Pétrole et dollar en baisse

Les cours du pétrole reculent avant la tenue d'une réunion technique des pays exportateurs de l'Opep+.

Vers 13H40 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en décembre perdait 2,01% à 89,09 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en novembre, abandonnait 2,17% à 87,29 dollars.

Sur le marché des changes, le dollar reculait face à l'euro, notamment en raison de prises de bénéfices et de la situation politique instable aux États-Unis.

L'euro prenait 0,45% à 1,0514 dollar. La livre grimpait de 0,74% à 1,2166 dollar,

