Les Bourses mondiales hésitantes dans un marché estival

Les marchés mondiaux évoluent en ordre dispersé mercredi, peu animés en ce mois d'août malgré la publication de quelques indicateurs, et patients avant la publication des "minutes de la Fed".

Wall Street a ouvert sans direction: vers 13H50 GMT le Dow Jones prenait 0,48%, le S&P 500 0,16%, tandis que le Nasdaq cédait 0,15%.

En Europe, Paris était stable (+0,01%), Francfort gagnait 0,14% et Milan perdait 0,67%. Londres reculait de 0,47% après l'annonce d'un net ralentissement de l'inflation au Royaume-Uni en juillet, à 6,8% sur un an contre 7,9% en juin, la hausse restant toutefois la plus élevée des pays du G7.

"La forte croissance des salaires d'hier et les données résilientes de l'indice des prix à la consommation des services d'aujourd'hui pousseront probablement la Banque d'Angleterre, selon nous, à procéder à deux hausses supplémentaires", commentent les économistes européens de la banque Nomura.

En réaction, la livre sterling montait par rapport au dollar et à l'euro. La devise britannique prenait 0,35% face au billet vert, à 1,2750 dollar pour une livre, et grimpait de 0,24% face à l'euro à 85,62 pence pour un euro.

Les taux obligataires souverains progressaient aussi. Celui de l'emprunt britannique à 10 ans s'établissait à 4,62% vers 13H45 GMT, contre 4,59% à la clôture de la veille.

Les marchés prendront connaissance à 18H00 GMT des "minutes de la Fed", le compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine, qui devrait "montrer que ses responsables restent prudents, malgré la dernière baisse de l'inflation" aux Etats-Unis, ajoute Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

Mardi, un membre de la Réserve fédérale américaine a affirmé qu'il était encore trop tôt pour crier victoire face à l'inflation et mettre un terme au cycle de hausses des taux d'intérêt, tout en reconnaissant que l'inflation évoluait désormais dans la bonne direction.

"Je veux voir des éléments convaincants démontrant que l'inflation est bel et bien sur le point de revenir à 2%, il faudra ensuite un peu de temps pour l'y stabiliser", a répondu le président de la branche de Minneapolis, Neel Kashkari, à une question sur l'opportunité d'une éventuelle baisse de taux.

L'activité économique chinoise continue par ailleurs d'inquiéter les investisseurs, entre données macroéconomiques décevantes et inquiétudes concernant le secteur immobilier.

L'un des plus grands groupes immobiliers de Chine, Country Garden, dont l'endettement astronomique préoccupe les marchés, a averti mercredi que des "incertitudes considérables" pesaient sur ses remboursements.

La Bourse de Hong Kong a encore perdu 1,36% mercredi, sa quatrième séance de baisse consécutive.

Le secteur bancaire surveillé

Sur la chaîne financière CNBC, Chris Wolfe de Fitch a rappelé que l'agence de notation avait révisé négativement fin juin son avis sur la santé générale du secteur financier sans que cela n'ait été vraiment remarqué.

Mais si cette note générale devait être abaissée, "cela conduirait à un recalibrage des baromètres financiers et se traduirait probablement par des dégradations de notes" individuelles des banques, a affirmé l'analyste, provoquant une nette aversion pour le risque sur les marchés actions.

A Londres, vers 13H45 GMT, NatWest lâchait 2,53%, Standard Chartered 0,81%, Lloyds 0,74% et HSBC 1,57%. A Milan, Intesa Sanpaolo lâchait 0,90%, UniCredit 1,10%. A Francfort, Deutsche Bank perdait 0,30%. A Paris, Crédit Agricole abandonnait 0,21%.

A Wall Street aussi, Citigroup cédait 0,46% et Bank of America 0,68%.

Stabilisation du pétrole et hausse du rouble

Les cours du pétrole se stabilisent mercredi avant les stocks américains, entre les inquiétudes quant à la demande chinoise et l'approvisionnement tendu.

Vers 13H45 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, prenait 0,31% à 85,20 dollars, et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en septembre, grappillait 0,07% à 81,05 dollars.

Le rouble montait de 1,83% à 96,32 roubles pour un dollar, soutenu par l'annonce, mardi, d'un relèvement du taux directeur par la Banque centrale russe (BCR).

