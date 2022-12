Les Bourses mondiales gardent le sourire

Les Bourses mondiales prolongeaient jeudi leur bonne humeur de la veille, nourries par des consommateurs américains plus dynamiques, en l'absence d'indicateur de premier ordre attendu.

Les Bourses européennes ont ouvert en légère hausse, au lendemain de la plus forte progression depuis un mois de l'indice pan-européen Stoxx 600: Paris progressait de 0,38%, Francfort de 0,29%, Londres de 0,36% et Milan de 0,17% vers 08H15 GMT.

En Asie, la Bourse de Tokyo a commencé à panser ses plaies après le choc causé par les prémices d'un revirement de politique monétaire par la Banque centrale japonaise: l'indice a gagné 0,46%, mettant un terme à cinq séances de baisse.

Par ailleurs, "une profusion de commentaires des régulateurs sur un soutien plus large aux marchés" faisait bondir les valeurs technologiques chinoises selon Stephen Innes, de Spi AM, avec l'indice phare de Hong Kong qui a grimpé de 2,71%. Shanghai a terminé en baisse de 0,46%.

Mercredi, la Bourse de New York avait retrouvé le sourire, terminant en nette hausse, grâce à un meilleur moral des consommateurs aux Etats-Unis et à des premiers résultats d'entreprises encourageants, notamment Nike et Fedex.

Les taux obligataires continuaient de se détendre légèrement aux Etats-Unis après une grosse accélération, qui a connu son pic mardi.

La séance jeudi devrait être plus calme, avec comme indicateur attendu l'estimation final du produit intérieur brut (PIB) américain au troisième trimestre, ainsi que les demandes hebdomadaires des allocations chômage.

Autre statistique: en Europe, le PIB britannique a reculé de 0,3% au troisième trimestre, un chiffre révisé en légère hausse après une première estimation qui faisait état d'un recul de 0,2%, a annoncé l'Office national des statistiques (ONS) britannique jeudi.

La perspective vendredi de la publication de l'indicateur de l'inflation américaine PCE, le favori de la Réserve fédérale, pourrait engendrer un regain de nervosité.

Le rachat de Toshiba avance

Toshiba a grimpé de 4,25% après que le quotidien nippon Yomiuri a affirmé qu'un consortium d'entreprises mené par le fonds Japan Industrial Partners (JIP) aurait désormais sécurisé auprès de grandes banques japonaises les crédits nécessaires pour financer son projet de rachat. Toshiba devrait étudier l'offre de JIP en janvier, toujours selon le Yomiuri.

La défense avance

Les entreprises du secteur de la défense étaient recherchées au lendemain du discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Congrès américain.

Joe Biden lui a promis de "continuer à renforcer la capacité de l'Ukraine à se défendre", avec l'engagement des Etats-Unis de lui fournir leur système sophistiqué de défense antiaérienne Patriot.

Leonardo progressait de 1,31%, Dassault Aviation de 1,42%, BAE systèmes de 0,81%, Thalès de 0,62%.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole, en nette hausse depuis trois séances, continuaient d'être orientés à la hausse: le baril de Brent de mer du Nord pour livraison février prenait 0,13% à 82,31 dollars, tandis que le baril de WTI américain à même échéance gagnait 0,10% à 78,38 dollars vers 08H10 GMT.

L'euro prenait 0,33% à 1,0640 dollars vers 08H15 GMT.

Le bitcoin avançait de 0,15% à 16.820 dollars.

bur-fs/mgi/abx