Les Bourses mondiales essayent de rebondir après la montée des taux d'intérêt

Les marchés boursiers tentent un léger rebond mercredi après plusieurs séances de repli enregistrées en raison de l'ascension des taux d'intérêt à des plus hauts depuis plusieurs années.

Les Bourses asiatiques ont rebondi: Tokyo a pris 0,18%, Shanghai 0,16% et Hong Kong 0,83%.

Wall Street est aussi annoncée en hausse à l'ouverture, d'environ 0,3% selon les contrats à terme des trois principaux indices.

En Europe, le début de séance a été plus hésitant. Vers 12H15 GMT, les places de Paris (+0,03%), Londres (-0,05%), Francfort (-0,01%) et Milan (-0,18%) évoluent autour de l'équilibre.

Le moral des consommateurs allemands devrait poursuivre sa baisse en octobre, lesté par l'épargne de précaution, la plus élevée depuis 12 ans, dans une économie toujours à la peine, selon le baromètre GfK.

"Les chances d'une reprise de la confiance des consommateurs cette année sont probablement tombées à zéro", a commenté Rolf Bürkl, expert en consommation de GfK.

La perspective de taux d'intérêt élevés pour longtemps, scénario évoqué par les banques centrales la semaine passée, a fait grimper les taux d'intérêt sur le marché obligataire, et, par ricochet, a provoqué une baisse des marchés actions.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans a atteint 4,56%, une première depuis près de 16 ans et celui à 30 ans s'est hissé à 4,69%, un pic depuis plus de 11 ans.

Les taux d'intérêt des dettes française et allemande à 10 ans ont aussi inscrit de nouveaux records depuis plus de dix ans. Vers 12H15 GMT, le rendement de l'Etat allemand à 10 ans s'établissait à 2,78%, et celui des Etats-Unis à même échéance à 4,51%, en léger repli par rapport à la veille.

De plus, les investisseurs surveillent le risque de "shutdown" aux Etats-Unis, tous les financements des services fédéraux pourraient en effet être soudainement coupés après la date limite du 30 septembre, si aucun accord budgétaire n'est trouvé au Congrès.

Le Sénat américain a rédigé mardi une proposition de budget à court terme de dernière minute, même s'il y a peu de chances qu'elle soit approuvée par la Chambre des représentants.

On s'arrache H&M

Le géant suédois de l'habillement H&M (+3,25% à Stockholm) a multiplié par six son bénéfice net au troisième trimestre, grâce à son programme d'économies. Une provision liée à la Russie qui avait plombé son résultat l'an dernier.

Dans son sillage, Asos prenait aussi 1,31% à Londres, Inditex (maison mère de Zara) 0,49% à Madrid.

Equinor et Ithaca en Ecosse

L'énergéticien norvégien Equinor (+1,56% à Oslo) et son homologue Ithaca (+9,44% à Londres), filiale de l'israélien Delek, exploiteront conjointement un champ de pétrole controversé au nord de l'Ecosse, que le régulateur britannique du pétrole et du gaz vient d'autoriser.

Les deux sociétés ont annoncé un investissement de 3,8 milliards de dollars dans ce projet.

BMPS sur le marché

L'agence d'informations financières Bloomberg rapporte, selon des sources proches du dossier, que l'Etat italien envisagerait de vendre 15% du capital de la banque Monte dei Paschi di Siena. Une fusion avec un autre établissement bancaire italien serait aussi sur la table, afin de contrer le duopole d'Intesa Sanpaolo et d'UniCredit.

A Milan, BMPS chutait de 7,03%, BPER de 3,15%, Banco BPM de 3,13%, Intesa Sanpaolo de 0,62% et UniCredit de 0,38%.

Hausse du pétrole, baisse du gaz

Les prix du pétrole repartent à la hausse, dans un contexte de resserrement de l'offre prenant le dessus sur la flambée du dollar et les craintes quant à l'état de l'économie mondiale.

Vers 12H05 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre, prenait 1,46% à 95,33 dollars et le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain de même échéance, gagnait 1,63% à 91,86 dollars.

Du côté du gaz naturel, le TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, baissait de 2,34% à 39,38 euros le mégawattheure (MWh).

L'euro reculait encore de 0,32% face au dollar, qui évolue à ses plus hauts niveaux depuis mars face à la monnaie unique européenne, à 1,0538 dollar pour un euro.

Le bitcoin montait de 2,46% à 26.790 dollars.

