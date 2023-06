Les Bourses mondiales enthousiastes avant la Fed, Francfort se surpasse

Les Bourses mondiales évoluent globalement en hausse mercredi, Francfort ayant même établi un nouveau record, dans l'attente du verdict de la réunion de la Banque centrale américaine (Fed) et de la politique monétaire qu'annoncera son président, Jerome Powell.

A Wall Street, la Bourse de New York évoluait en ordre dispersé: l'indice Dow Jones reculait de 0,27%, le Nasdaq gagnait 0,17% et l'indice élargi S&P 500 0,18%, quelques minutes après l'ouverture. Mardi, le S&P 500 avait fini à son plus haut depuis 14 mois.

En Europe, Francfort, qui avait déjà battu un record vers 09H45 GMT est monté encore en atteignant 16.336,27 points vers 11H30 GMT. Paris gagnait 0,66%, Londres 0,39% et Milan 1,05%.

L'élan positif des actions a été porté par les chiffres de l'inflation au plus bas depuis deux ans aux Etats-Unis, publiés mardi.

Quant aux prix de gros qui mesurent l'inflation côté producteurs, ils ont baissé de 0,3% en mai par rapport à avril, et ont, sur un an, fortement ralenti, à 1,1% contre 2,3% le mois précédent, selon les chiffres publiés mercredi par le département du Travail.

Cela conforte les investisseurs dans leur opinion que la Banque centrale américaine va mettre un terme à sa série de hausses de son taux directeur à l'issue de sa réunion mercredi.

En 10 réunions et quinze mois, elle a opéré un brutal changement, faisant passer son taux directeur de 0% à 5%.

Mais cette pause devrait s'accompagner de signaux selon lesquels "le cycle des hausses n'est pas terminé" selon Colin Graham, de Robeco, notamment pendant le discours de Jerome Powell, le président de la Fed.

Le comité "ne surprendra pas les marchés à la hausse, mais pourrait être contraint de le faire à la baisse", poursuit-il.

Sur le marché obligataire, les taux d'emprunt des Etats européens remontaient encore un peu vers 14H00 GMT, suivant la tendance aux Etats-Unis la veille, en raison du "scepticisme croissant quant à la possibilité pour les banques centrales de réduire leurs taux cette année" après que l'inflation sous-jacente, excluant les prix de l'énergie et l'alimentation, est restée à un haut niveau en avril, estiment les analystes de la Deutsche Bank.

Vodafone et CK Hutchison, cap sur la 5G

L'opérateur britannique Vodafone (+1,10% à Londres) et la holding de Hong Kong CK Hutchison fusionnent leurs opérations au Royaume-Uni pour créer le leader des télécommunications outre-Manche et un champion de la 5G, qu'ils espèrent valoriser à 16,5 milliards de livres (19,3 milliards d'euros).

Volkswagen se veut doublement plus rentable

Le groupe automobile allemand Volkswagen (+0,87% à Francfort) a annoncé mercredi vouloir porter la marge opérationnelle de sa marque phare VW à 6,5% d'ici 2026, soit plus qu'un doublement par rapport à l'existant, moyennant un plan profond de réorganisation.

En Europe, Volvo prenait 4%, Renault 3,33% et Daimler 2,04%.

Un milliard sur le tapis pour Casino

L'action du groupe de distribution en difficulté Casino bondissait de près de 20% vers 13H40 GMT, l'entreprise ayant confirmé une "manifestation d'intérêt préliminaire" du trio Niel-Pigasse-Zouari pour un "renforcement des fonds propres" pouvant aller jusqu'à 1,1 milliard d'euros.

L'action de sa maison-mère Rallye bondissait de près de 30%. Sa valeur a triplé (+230%) depuis lundi.

Du côté des matières premières et des devises

Le pétrole avance encore un peu après son rebond de mardi, tiré par une politique plus accommodante de la Banque centrale chinoise, permettant d'envisager un regain de la demande, ainsi qu'un plus grand appétit pour le risque.

Le baril de Brent prenait 1,15% à 75,15 dollars et celui de WTI américain 1,23% à 70,28 dollars vers 13H30 GMT.

L'euro avançait de 0,40% à 1,0837 dollar.

Le bitcoin prenait 0,52% à 25.983 dollars.

