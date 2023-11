Les Bourses mondiales enthousiastes après la réunion de la Fed

Les Bourses poursuivent leur remontée jeudi dans la foulée des déclarations du président de la banque centrale américaine Jerome Powell, qui a envoyé des signaux laissant penser aux investisseurs que les hausses de taux directeurs sont derrière eux.

Les places européennes ont ouvert dans le vert: vers 07H10 GMT, Paris gagnait 0,85%, Francfort 0,82%, Londres 0,78%, Milan 0,92%.

En Asie, Tokyo a pris 1,10%, après un bond de 2,41% la veille à la suite de la réunion de la Banque du Japon. Le Premier ministre nippon a dévoilé jeudi un plan de soutien à l'économie du pays d'un montant équivalent à 107 milliards d'euros.

A Hong Kong, l'indice principal prenait 0,81% dans les derniers échanges. Shanghai a en revanche reculé de 0,45%.

Mercredi, Wall Street avait fini en nette hausse: le Dow Jones a gagné 0,67%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a bondi de 1,64% et le S&P 500 a avancé de 1,05%.

Les indices action ont profité de la plus forte chute des rendements obligataires américains depuis mars: l'emprunt à 10 ans est passé de 4,93% mardi en clôture à 4,73% vers 08H05 GMT.

En Europe, le taux allemand, qui fait référence, passe de 2,76% mercredi en clôture à 2,74%.

Les taux avaient commencé à baisser après les annonces d'emprunts de refinancement du Trésor américain, dont le rythme de croissance devrait un peu baisser et des créations d'emplois dans le secteur privé moins fortes que prévues.

La tendance a été accentuée après la réunion de la Banque centrale américaine, qui a comme attendu laissé ses taux directeurs inchangés pour la deuxième fois consécutive.

Surtout, "la sérénité affichée par Jerome Powell laisse penser que le cycle de durcissement est terminé", estime Bastien Drut, responsable de la stratégie de CPR AM.

"Il est apparu nettement moins anxieux sur les salaires, en précisant qu'il pensait que leur progression était désormais cohérente avec une inflation 2% sur le long terme", relève M. Drut.

La séance du jour sera de nouveau marquée par les banques centrales, avec notamment la réunion de la Banque d'Angleterre.

Avant cela, les investisseurs attendent notamment la publication finale des indicateurs d'activité PMI pour les pays de la zone euro.

Novo Nordisk continue de progresser

Le laboratoire danois Novo Nordisk, première capitalisation européenne, a présenté jeudi des résultats en forte hausse, portés par le succès de ses traitements antidiabétique et anti-obésité, Ozempic et Wegovy. Son action montait de 1,06% dans les premiers échanges, amenant son gain sur l'année à plus 47%.

Lufthansa profite de la hausse des prix

Le premier groupe européen du transport aérien Lufthansa montait de 6,78% après avoir dégagé un bénéfice au troisième trimestre en hausse de 47% sur un an à 1,2 milliard d'euros, grâce à la hausse de la demande et à celle du prix des billets.

Le groupe espagnol Aena (+1,85%), premier opérateur aéroportuaire au monde en nombre de passagers, a vu son bénéfice net s'envoler, supérieur aux attentes des analystes au troisième trimestre, dopé par l'envolée du trafic aérien.

Toyota garde l'aspiration

L'action Toyota a pris 1,76% après avoir déjà grimpé de 4,7% la veille. Le numéro un mondial de l'automobile a nettement musclé ses prévisions annuelles mercredi grâce à la faiblesse du yen, après avoir vu ses résultats bondir au deuxième trimestre grâce à des ventes record sur la première moitié de l'exercice et à l'amélioration des conditions de production.

Le pétrole en hausse

Les prix du pétrole remontaient jeudi, sans parvenir à effacer leurs lourdes pertes, autour de 5%, depuis le début de la semaine.

Le cours du baril de Brent de mer du Nord gagnait 1,09% à 85,55 dollars et celui du WTI américain 1,14% à 81,36 dollars vers 07H00 GMT.

L'euro se renforçait de 0,25% à 1,0597 dollar pour un euro, et de 0,17% face à la livre, à 0,8713 livre pour un euro.