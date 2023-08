Les Bourses mondiales en repli, contrecoup après un mois de juillet positif

Les marchés boursiers reculent mardi, digérant quelques indicateurs économiques et des prises de bénéfices après un mois de juillet positif pour les indices.

Après un début de séance sans direction claire, les Bourses européennes ont viré au rouge. Vers 11H45 GMT, Paris cédait 0,87%, Francfort 0,94%, Londres 0,24% et Milan 0,97%.

En Chine, Shanghai a terminé stable et Hong Kong a cédé 0,34%. Un indice indépendant a confirmé mardi la contraction de l'activité manufacturière en Chine en juillet, après le chiffre officiel du gouvernement publié la veille.

Wall Street se dirige également vers une ouverture en repli de 0,1% à 0,5%, selon les contrats à terme des trois principaux indices. La veille, ils ont conclu dans le vert un mois de juillet positif, le cinquième d'affilée pour le Nasdaq et le S&P 500.

Seule Tokyo a profité de la faiblesse du yen face au dollar pour progresser de 0,92%.

"Les investisseurs pourraient être tentés de retirer certains bénéfices du marché à la suite de la forte reprise qui a conduit à de nouveaux sommets historiques", commente Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades, faisant notamment référence au record en séance atteint par le Dax lundi.

A l'agenda du jour figurent des indicateurs américains sur le secteur manufacturier et le marché de l'emploi. Vendredi seront publiés les chiffres officiels de l'emploi pour juillet aux Etats-Unis, une donnée particulièrement scrutée par la Réserve fédérale américaine, et donc aussi par les investisseurs.

En zone euro, le taux de chômage est resté stable en juin à 6,4% de la population active, se maintenant à son plus bas niveau historique comme en avril et mai, selon des données d'Eurostat publiées mardi.

Lundi, le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a estimé qu'une nouvelle pause dans les hausses de taux lors de la prochaine réunion en septembre, est envisageable, si l'économie du pays continue à évoluer positivement.

"Jusqu'à présent, nous sommes sur la voie parfaite et nous devons poursuivre sur cette ligne", a déclaré M. Goolsbee dans une interview à Yahoo Finances, en faisant référence à la ligne de crête entre réduire l'inflation et éviter une récession majeure.

"Ce scénario n'a jamais été obtenu historiquement par la banque centrale", nuance Christian Parisot, pour le courtier Aurel BGC. "Mais, rien n'est acquis pour septembre, tout dépendra des données économiques", poursuit-il.

L'automobile en manque de carburant

Le constructeur automobile allemand BMW a relevé ses prévisions annuelles, mais s'attend à moins de trésorerie en raison de la hausse du coût des matières premières. Son action s'effritait de 5,74% à Francfort.

Ailleurs à Francfort, Volkswagen cédait 0,61%, Mercedes-Benz 2,42% et le leader mondial des poids lourds Daimler Truck 2,28% à cause d'une baisse de ses commandes entrantes de 13% au deuxième trimestre sur un an.

Le constructeur britannique de voitures de luxe Aston Martin Lagonda a annoncé avoir levé 216,1 millions de livres pour réduire sa dette, grâce à l'émission de nouvelles actions, une annonce qui faisait reculer son titre de 3,59% à Londres.

A Paris, Stellantis reculait de 2,83% et Renault de 1,64%.

Deutsche Post à la traîne

Le titre Deutsche Post perdait 4,4% à Francfort après l'annonce d'une chute de 27,2% de son résultat d'exploitation EBIT à 1,69 milliard d'euros au deuxième trimestre.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole fléchissaient légèrement, après avoir atteint un sommet de plus de trois mois la veille, lestés par de nouvelles données économiques négatives en Chine.

Vers 11H40 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, lâchait 0,34% à 85,14 dollars.

Quant au baril de West Texas Intermediate (WTI) américain à échéance septembre, il perdait 0,55% à 81,35 dollars.

L'euro cédait 0,20% à 1,0975 dollar.

Le yen perdait 0,45% face au dollar à 142,94 yens pour un dollar.

Le bitcoin reculait de 1,16% % à 28.866 dollars.

