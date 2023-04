Les Bourses mondiales en repli au milieu de résultats mitigés

Les Bourses mondiales se sont repliées mardi, au milieu de nombreux résultats d'entreprises dont ceux du secteur bancaire, qui ont ravivé les craintes sur les établissements régionaux américains.

Wall Street a accusé une de ses pires séances depuis un mois: le Dow Jones a cédé 1,02%, le Nasdaq, à dominante technologique, a perdu 1,98% et le S&P 500 a lâché 1,58%.

La séance est marquée par le nouveau plongeon de la banque First Republic, qui a perdu presque la moitié de sa valeur en Bourse après la publication de ses résultats du premier trimestre.

Ces derniers ont mis en évidence la fonte de ses dépôts entre fin 2022 et fin mars, rappelant les craintes qui avaient saisi les investisseurs en mars après la faillite de la banque régionale SVB.

En Europe, la tendance est également morose: Paris a perdu 0,56%, Londres 0,27% et Milan 1,03%. Seule Francfort a grappillé 0,05%.

Le secteur bancaire a particulièrement souffert: le segment banques de l'indice européen élargi EuroStoxx600 a reculé de 2,16%.

"Les résultats mitigés ont été accompagnés d'un retour de la nervosité dans le secteur bancaire (...) le consommateur s'affaiblit et est très préoccupé par les perspectives", retient Edward Moya, analyste d'Oanda.

L'indice du Conference Board sur le moral des ménages américains a montré une nouvelle détérioration de la confiance des consommateurs. Il a subi en avril une baisse bien plus importante que prévu, en particulier devant les craintes de récession.

A la fin de la journée à Wall Street, l'attention des investisseurs s'est tournée très vite vers les entreprises technologiques: après la clôture, Alphabet (maison-mère de Google) sera le premier mastodonte du Nasdaq à publier ses résultats trimestriels, avant que Meta et Amazon ne suivent dans les prochains jours.

Signe de la réticente des investisseurs à prendre des risques, les taux d'intérêt des emprunts d'État baissaient sur le marché obligataire. Celui de la dette allemande à 10 ans reculait à 2,37%, contre 2,51% à la clôture de la veille. Celui des États-Unis touchait 3,39%, contre 3,49% lundi.

- Banques en berne -

Les investisseurs ont du mal à digérer les résultats moins bons que prévu de la banque suisse UBS (-2,17%).

Les résultats de Banco Santander (-5,68% à Madrid) n'ont pas été bien accueillis non plus. La banque espagnole a subi une baisse de 6% de ses dépôts en Espagne au premier trimestre par rapport à la période précédente, tendance qui s'est inversée depuis.

A Paris, BNP Paribas (-2,38%) et Société Générale (-3,25%) ont connu les pires baisses de l'indice CAC 40. A Francfort, Deutsche Bank a perdu 3,83% et Commerzbank 2,87%. A Madrid, Banco Sabadell a lâché 4,26%.

- Farandole de résultats -

Les résultats et annonces d'entreprises s'enchaînent pour les investisseurs, au-delà des secteurs bancaires et technologiques: aux États-Unis, ceux de General Electric (-1,71%), Halliburton (-3,54%), General Motors (-4,02%) et McDonald's (-0,58%) sont en baisse, alors que PepsiCo (+2,27%), qui a relevé ses prévisions, a séduit.

UPS a prévenu mardi que le ralentissement économique et les changements d'habitude des consommateurs pesaient sur son activité et l'action a chuté de presque 10%.

En Europe, Associated British Foods (ABF), la maison-mère de la chaîne de vêtements bon marché Primark, a perdu 4,16% à Londres, Randstad a lâché 5,92% à Amsterdam, mais Novartis a pris 4,03% en Suisse.

- Spotify, le hit de la séance -

Le numéro un mondial des plateformes audio Spotify a atteint un nouveau sommet de 515 millions d'utilisateurs actifs à la fin du premier trimestre, bien au-delà des attentes. L'action s'envolait de plus de 6% à Wall Street où elle est cotée.

- Du côté des devises et des matières premières -

Les prix du pétrole ont reculé dans une atmosphère d'aversion pour le risque qui a plombé les matières premières. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin a cédé 2,36%, pour clôturer à 80,77 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, a abandonné 2,14% à 77,07 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro perdait 0,66% par rapport au dollar, à 1,0973 dollar pour un euro.

fs-vmt/mba