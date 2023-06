Les Bourses mondiales en recul, craintes de récession

Les marchés mondiaux reculaient encore lundi, après une semaine passée dans le rouge, les craintes de récession se faisant grandissantes dans le sillage des déclarations de représentants des banques centrales qui ont tendu les investisseurs.

Les Bourses européennes ont ouvert dans le vert avant de se replier vers 07H30 GMT: Paris lâchait 0,49%, Francfort 0,51% et Londres 0,47%.

En Asie, la Bourse de Tokyo s'est repliée lundi dans le sillage de la baisse de Wall Street vendredi, dominée par les prises de bénéfices après ses récents gains sur fond de durcissement du ton des banques centrales face à l'inflation. Hong Kong perdait 0,45% dans les derniers échanges.

Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a averti la semaine dernière que de nouvelles hausses de taux étaient à attendre cette année pour tenter de contenir l'inflation, tandis que plusieurs banques centrales en Europe ont surpris les marchés avec des resserrements monétaires.

Par ailleurs, la Banque centrale européenne (BCE) tient son forum annuel sur le thème de la stabilité économique à l'épreuve de la forte inflation jusqu'au 28 juin, à Sintra au Portugal. Les déclarations des responsables des principales banques centrales seront à nouveau surveillées par les investisseurs.

"L'activité mondiale semble ralentir plus nettement à l'approche de l'été car le rebond de l'activité dans les services s'essouffle et la conjoncture en dehors des Etats-Unis se détériore nettement", observe Xavier Chapard, membre de l'équipe recherche et stratégie de La Banque postale AM.

Ce ralentissement économique a lieu dans un contexte où "les courbes de taux sont les plus inversées depuis quarante ans", ajoute l'analyste.

L'inversion de la courbe des taux est un phénomène macroéconomique qui se caractérise par des taux d'intérêt de long terme qui deviennent moins élevés que des taux d'intérêt de court terme.

"L'inversion des courbes de taux est un des meilleurs indicateurs avancés de récession", poursuit-il, "cela reflète le fait que les marchés anticipent que la politique monétaire soit restrictive à court terme et que cela entraînera un ralentissement qui permettra aux banques centrales de baisser les taux à l'avenir."

Le seul indicateur attendu lundi est le baromètre IFO du moral des entrepreneurs en Allemagne en juin à 08H00 GMT (10H00 à Paris) et "il pourrait bien montrer une baisse de la confiance des entreprises allemandes, avec un ralentissement à 90,6, contre 91,7", estime Michael Hewson de CMC Markets.

L'épisode Wagner de ce week-end "restera probablement largement ignoré par les investisseurs, à moins qu'il n'y ait de nouveaux développements susceptibles de changer le cours de la guerre en Ukraine", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

Le chef de Wagner, Evguéni Prigojine, 62 ans, est entré ouvertement en rébellion contre le commandement russe vendredi soir, avant de finalement faire volte face. L'événement, qui a fait trembler le Kremlin, a révélé aux yeux des Occidentaux des "fissures" et des "divisions" dans le camp de Vladimir Poutine.

Siemens Energy reprend son souffle

Siemens Energy reprenait un peu de couleurs après sa chute historique de 37,34% vendredi, après les révélations sur l'ampleur des défaillances d'éoliennes chez sa filiale Siemens Gamesa.

Hausse du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les prix du pétrole remontaient vers 07H25 GMT.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, gagnait 0,75% à 74,41 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, prenait 0,65% à 69,61 dollars.

Le prix du contrat européen de référence pour le gaz naturel, le TTF néerlandais, bondissait de 12,28% à 36,50 euros.

L'euro gagnait 0,11% à 1,0907 dollar.

Le bitcoin avançait de 0,20% à 30.447 dollars.

