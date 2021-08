Les Bourses mondiales en recul après des chiffres décevants en Chine

Les marchés actions se repliaient lundi, les investisseurs étant incités à prendre leurs bénéfices en raison de la publication d'un ralentissement de la consommation en Chine et après les plus hauts atteints récemment.

Vers 11H20 GMT, Londres reculait de 0,98%, Paris de 0,80%, Francfort de 0,41% et Milan de 0,32%.

A New York, l'ouverture de Wall Street s'annonçait dans le rouge également. Le contrat à terme du Dow Jones perdait 0,24% et ceux du Nasdaq et du S&P 500 lâchaient chacun 0,28%.

En Asie, Hong Kong a reculé, tandis que Shanghai a réussi à se maintenir.

Principal indicateur de la consommation, les ventes de détail en Chine ont connu en juillet leur plus faible progression (+8,5%) depuis le début de l'année, un ralentissement plus important que les prévisions des analystes.

De son côté, la production industrielle a augmenté de 6,4% en juillet sur un an, un chiffre inférieur aux attentes des analystes.

"Récemment la balance commerciale de la Chine a suggéré que la demande interne de la seconde économie mondiale fléchissait déjà, et les ventes au détail ainsi que la production industrielle d'aujourd'hui semblent confirmer une partie de ces craintes", détaille Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK.

Le taux de chômage a légèrement augmenté à 5,1%, contre 5% le mois précédent.

"L'augmentation des contaminations de Delta a déjà poussé les autorités chinoises à réimposer des confinement à travers le pays, des mesures qui vont probablement réduire encore plus la demande", anticipe M. Hewson.

Au Japon, où les cas recensés de Covid-19 atteignent des records, la Bourse de Tokyo a chuté lundi. Tandis que le produit intérieur brut du pays a progressé de 0,3% au deuxième trimestre.

A l'agenda du jour, seul l'indice d'activité manufacturière de la région de New York est attendu en milieu de journée.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de la dette américaine à 10 ans continuait de se replier (1,28%) tandis que les équivalents européens étaient stables.

La situation en Afghanistan, où les talibans ont investi la capitale Kaboul et le palais présidentiel après l'effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l'étranger du président, pèse également sur le moral des investisseurs, notamment asiatiques et américains.

Les matières premières en berne

Les prix du pétrole commençaient la semaine dans le rouge, un mouvement qui traduit l'inquiétude des investisseurs face à la demande de pétrole en Chine après des données économiques en demi-teinte.

Vers 11H15 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre se repliait de 1,44% à 69,58 dollars à Londres. A New York, le baril américain de WTI pour septembre perdait 1,58% à 67,35 dollars.

Les valeurs du secteur étaient entraînées dans le mouvement, à l'instar des pétrolières Royal Dutch Shell (-1,96% à 1.411 pence), BP (-1,75% à 300 pence), Total (-1,48% à 37,66 euros) et Vallourec (-2,67% à 7,29 euros).

Le secteur minier était également tiré vers le bas après la publication d'indicateurs économiques moroses en Chine, le premier marché au monde pour les métaux.

BHP, qui a par ailleurs annoncé réfléchir à une vente de ses activités dans le pétrole et le gaz, perdait 1,53% à 2.287 pence et Rio Tinto 2,28% à 5.521 pence. A Paris, Eramet reculait de 2,68% à 74,45 euros.

Faurecia rachète Hella

L'équipementier français va racheter une part majoritaire dans son homologue allemand Hella (-3,32% à 61,08 euros) et propose d'en acquérir la totalité pour créer un géant mondial de l'industrie. Faurecia va acquérir la part de 60% du capital au prix de 60 euros par action, en déboursant 3,4 milliards d'euros en numéraire et via l'émission de nouvelles actions. Son action bondissait de 9,08% à 41,92 euros.

L'Etat allemand lâche Lufthansa

L'Etat allemand va vendre une partie de ses parts dans le groupe aérien Lufthansa. Cette opération devrait concerner au maximum 5% des parts. L'action perdait 3,34% à 8,95 euros.

Du côté de l'euro et du bitcoin

L'euro cédait 0,13% à 1,1781 dollar.

Le bitcoin montait de 1,88% à 47.590 dollars.

