Les Bourses mondiales en petite forme

Les marchés mondiaux se montrent plutôt attentistes avant la publication d'un indicateur d'inflation aux États-Unis et espérant une issue positive aux négociations sur le plafond de la dette américaine.

Les indices européens ont ouvert en petite hausse, mais la tendance se retourne légèrement vers 07H35 GMT: Paris s'affiche stable (+0,01%), Londres en hausse de 0,20% grâce aux valeurs minières, tandis que Francfort (-0,14%) et Milan (-0,47%) reculent légèrement.

En Asie, Tokyo a gagné 0,37%, soutenue par la faiblesse du yen et le secteur technologique après les prévisions flamboyantes du géant des processeurs Nvidia, qui ont fait bondir la Nasdaq de 1,7% à New York jeudi.

Shanghai a progressé de 0,35% et Hong Kong était fermé pour un jour férié.

Aux États-Unis, malgré des jours et des nuits de discussions, les équipes du dirigeant démocrate Joe Biden et les négociateurs du camp républicain n'ont pas encore trouvé de compromis budgétaire pour relever le plafond de la dette américaine.

Mais ces négociations sont "productives", a assuré jeudi la porte-parole de l'exécutif, Karine Jean-Pierre, y voyant une preuve qu'il existe "une voie à suivre" vers un accord. Le président Biden s'est aussi montré optimiste jeudi, assurant qu'il n'y aurait "pas de défaut".

Sans accord, les Etats-Unis pourraient pourtant bien se retrouver dès le 1er juin en défaut de paiement. Mais selon Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management, il est possible que la date effective d'épuisement des fonds disponibles soit plus tardive et "certains législateurs pourraient commencer à considérer l'échéance comme un peu plus souple".

L'analyste craint en conséquent que "les discussions puissent s'éterniser, malgré une probabilité d'accord supérieure à 70%".

Vendredi, l'attention des investisseurs se tournera vers la publication de l'indice PCE, indicateur d'inflation aux États-Unis privilégié par la Banque centrale américaine.

Ces dernières semaines, plusieurs responsables de l'institution ont repoussé le scénario d'une fin du cycle de hausses des taux directeurs de la Réserve fédérale d'ici la fin de l'année.

Les investisseurs ont donc ajusté leurs anticipations, le marché tablant désormais de plus en plus sur une nouvelle augmentation des taux de la Fed en juin.

Pour Michael Hewson, analyste de CMC Markets, "le fait que l'inflation ait atteint un sommet à court terme est néanmoins encourageant", car cela implique, selon lui, que les taux d'intérêt ne vont encore progresser que légèrement.

Casino perdant

A la reprise de sa cotation après trois jours de suspension, l'action du distributeur Casino tombait de 7,10% à Paris, après l'annonce de l'ouverture d'une procédure de conciliation afin de renégocier son important endettement.

L'action de sa maison mère Rallye perdait aussi 3,30%, après avoir dévissé jusqu'à 15%.

Du côté des matières premières et des devises

Les prix du pétrole sont plutôt stables au lendemain d'un fort recul. Le baril de Brent de Mer du Nord était à l'équilibre (+0,03%) à 76,30 dollars et le baril de WTI américain prenait 0,35% à 72,09 dollars vers 07H30 GMT.

Au lendemain d'une forte baisse, le prix du gaz perdait encore 2,50%, à 24,82 euros le mégawattheure pour le contrat européen de référence, un plus bas depuis mai 2021.

Les actions de groupes miniers évoluent en nette hausse: à Londres, Anglo Americain prenait 3,11%, Rio Tinto 3,99%, BHP 3,20%, Antofagasta 3,59%, Glencore 2,95% et à Paris ArcelorMittal montait de 2,24%.

L'euro reste faible (-0,13%) par rapport au billet vert à 1,0739 dollar pour un euro.

Le bitcoin recule de 0,18% à 26.440 dollars.

