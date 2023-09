Les Bourses mondiales en ordre dispersé, perturbées par la Chine

Les Bourses européennes et américaine ont clôturé en ordre dispersé jeudi, les investisseurs s'interrogeant sur la vigueur de l'économie en zone euro et en Chine après la publication d'indicateurs mitigés ainsi que sur la trajectoire des taux de la Fed.

Paris a clôturé à l'équilibre (+0,03%). Londres a gagné 0,21% et Francfort a lâché 0,14%.

La petite baisse de l'indice boursier allemand (le DAX) est un signe de résilience alors que "les dernières données de l'industrie allemande dressent un tableau sombre pour les mois à venir et que le moral concernant la compétitivité du pays semble être au plus bas", commente Konstantin Oldenburger, analyste chez CMC.

Dans le détail, la production industrielle en Allemagne a plongé en juillet pour le troisième mois consécutif, plombée par les coûts élevés de l'énergie et une demande atone pour le secteur.

Les regards se sont aussi tournés vers la révision à la baisse au deuxième trimestre du Produit intérieur brut de la zone euro, selon de nouveaux chiffres d'Eurostat faisant état d'une légère progression de 0,1% contre une estimation précédente de +0,3%.

De l'autre côté du globe, en Chine, les exportations se sont contractées en août pour le quatrième mois consécutif, dernier signe d'une longue série d'indicateurs traduisant un ralentissement, même si le gouvernement résiste toujours à l'idée d'un plan de relance.

De plus, selon un article du Wall Street Journal paru mercredi, les autorités chinoises ont interdit aux employés d'agences gouvernementales l'usage professionnel d'iPhone, ou même, pour les détenteurs du smartphone d'Apple, de l'emmener sur leur lieu de travail.

L'annonce a entraîné à la baisse le cours de l'action d'Apple à New York (-2,92%). D'autres entreprises du secteur technologique en ont pâti: Nvidia a perdu 1,74%, AMD -2,46%, Taiwan Semiconductor Manufacturing -2,40%, Qualcomm -7,22%.

"Le marché s'inquiète du fait que si la Chine choisit délibérément de rendre la vie difficile à une entreprise comme Apple, qui entretient de bonnes relations de travail avec la Chine, elle peut alors faire de même pour de nombreuses autres entreprises américaines", a souligné l'analyste Patrick O'Hare de Briefing.

Pour Peter Cardillo de Spartan Capital, "en ce moment les inquiétudes qui portent sur l'évolution des taux et le blues traditionnel de septembre pèsent sur le marché".

"On sait que les banques centrales vont maintenir des taux assez élevés et qu'elles peuvent encore les monter", commente Céline Weill-Alliel, co-gérante d'Uzès Gestion.

Les marchés sont quasi-unanimes (93%) pour penser que la Fed va laisser les taux en l'état en septembre mais ils sont de plus en plus nombreux (43%) à parier qu'elle va les monter à 5,75% en novembre, selon les calculs de CME Group. La Fed tient une réunion monétaire les 19 et 20 septembre, la Banque centrale européenne doit quant à elle se réunir le 14 septembre.

Bonne note pour MTU

A Francfort, le motoriste d'avions MTU (+1,85%) a été recherché après une note de Kepler relevant à "achat" sa recommandation sur le titre. A Paris, Airbus (+1,85%) a pris le titre en enfilade.

Synthomer compte sur ses marges

Le chimiste Synthomer a dévissé de 25,99% à Londres après avoir annoncé être tombé dans le rouge au premier semestre, invoquant une demande en berne mais assurant que des prix en hausse et l'accent mis sur ses marges "atténuent l'impact" de la baisse des volumes.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole ont fini en baisse jeudi, le marché faisant une pause, après une ascension de dix jours.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a reculé de 0,75%, pour clôturer à 89,92 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en octobre, a cédé 0,76%, à 86,87 dollars, mettant un terme à une série de neuf séances de gains consécutives.

Le dollar est monté jeudi à des sommets de plusieurs mois face à nombre de devises.

Vers 19H55 GMT, le billet vert prenait 0,31% face à la monnaie unique, à 1,0695 dollar pour un euro.

