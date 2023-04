Les Bourses mondiales en ordre dispersé, assaillies de résultats d'entreprises

Les marchés mondiaux évoluent en ordre dispersé jeudi, au milieu des résultats d'entreprises jeudi, la technologie restant le focus de la semaine après les résultats meilleurs qu'attendu de Meta, la maison mère de Facebook.

En Europe, Londres reculait de 0,15%, Francfort de 0,27%, Milan de 0,20% tandis que Paris progressait de 0,18% vers 07H35 GMT.

En Asie, Hong Kong gagnait 0,26% dans les derniers échanges, Shanghai 0,67% et Tokyo a pris 0,15%.

La Bourse de New York a terminé sans direction et sur la défensive mercredi, plombée par les inquiétudes autour des banques régionales, First Republic en tête, et par les craintes de récession.

Après la clôture américaine, Meta a annoncé une baisse de 24% de son bénéfice net au premier trimestre et une légère hausse de 3% de son chiffre d'affaires, des résultats meilleurs qu'attendu par les analystes qui faisaient bondir son action de 11% dans les échanges électroniques entre les séances de Bourse de New York.

D'autres résultats supérieurs aux prévisions des analystes publiés par des entreprises européennes peinent à soutenir le moral des investisseurs jeudi.

Sur le plan macroéconomique, les chiffres des demandes hebdomadaires d'allocation chômage et de la croissance du PIB au premier trimestre donneront jeudi de nouvelles indications aux investisseurs sur la santé de l'économie américaine, avant l'indice d'inflation PCE attendu vendredi.

Selon John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabaud, le consensus d'analystes sondés par Bloomberg table sur une croissance du PIB américain de 2% au premier trimestre. "Si cela marque une décélération par rapport au dernier trimestre de 2022 (+2,6%), on est encore loin de la récession. Cette dernière pourrait néanmoins se matérialiser en fin d'année", prévient-il.

"La résilience de la consommation américaine montre des signes de faiblesse", commente de son côté Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management.

Les investisseurs scrutent aussi l'évolution de la situation des banques régionales américaines, après deux séances de forte baisse de l'action de First Republic, et tentent d'estimer l'impact éventuel sur la politique monétaire de la banque centrale américaine.

Parmi les résultats du jour

L'action de Samsung Electronics a bien résisté (+0,78% à Tokyo) malgré un plongeon de ses bénéfices de plus de 86% au 1er trimestre 2023, au plus bas depuis 14 ans.

La banque britannique Barclays (+1,43% à Londres) a annoncé un bénéfice en hausse de 27% au premier trimestre.

STMicroelectronics (-4% à Paris) a enregistré au premier trimestre 2023 un chiffre d'affaires en progression de 19,8%, une annonce qui n'a pas surpris les investisseurs qui s'étaient rués vers les fabricants de semi-conducteurs après les résultats meilleurs qu'attendu d'Infineon en mars.

Le bénéfice net de Deutsche Bank a progressé de 8% sur un an. La première banque allemande a annoncé de nouvelles mesures pour réduire ses coûts. Son action tombait de 2,18% à Francfort.

Le chimiste allemand BASF baissait de 3,55% à Francfort après une chute de 31,5% de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre.

Le géant de l'agroalimentaire et des produits d'hygiène Unilever montait de 1,41% à Londres, fort d'un chiffre d'affaires en progression de 7% à 14,8 milliards d'euros au premier trimestre.

Le groupe énergétique Repsol (-1,93% à Madrid) a enregistré un bénéfice en forte baisse au premier trimestre, en raison de la diminution des cours du pétrole et de la diversification de ses activités.

Deutsche Börse se renforce sur l'analyse de données

L'opérateur boursier allemand Deutsche Börse chutait de 4,34% à Francfort après l'annonce de son intention de racheter SimCorp, un fournisseur danois de logiciels financiers, pour 3,9 milliards d'euros, pour renforcer son activité d'analyses de données pour investisseurs.

Sur le marché des devises et des matières premières

Les prix du pétrole évoluaient en petite hausse vers 07H15 GMT. Le baril de Brent de mer du Nord montait de 0,62% à 78,15 dollars. Celui de WTI américain grappillait 0,13% à 74,40 dollars.

Sur le marché des devises, le yen faiblissait légèrement face au dollar à 133,76 yens pour un dollar. L'euro gagnait 0,04% à 1,1046 dollar pour un euro.

Le bitcoin gagnait 1,64% à 28.880 dollars.

