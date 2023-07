Les Bourses mondiales en ordre dispersé après la croissance chinoise

Les marchés mondiaux ont conclu en ordre dispersé lundi, les Bourses européennes ayant clôturé en baisse, déçues de la croissance chinoise ressortie plus faible qu'attendu, tandis que la place new-yorkaise a conclu dans le vert, avant une semaine chargée en résultats d'entreprises.

A Wall Street, le Dow Jones a gagné 0,22%, le Nasdaq, à dominante technologique, a grimpé de 0,93% et le S&P 500 a pris 0,39%.

En Europe, Paris, dont les valeurs du luxe sont particulièrement sensibles à la conjoncture économique en Chine, a lâché 1,12% à la clôture. Francfort a cédé 0,23%, Londres 0,38% et Milan 0,19%.

"C'est un début de semaine décevant en Europe, les données économiques chinoises n'aidant pas, mais le pessimisme peut être de courte durée étant donné les fortes hausses des dernières séances", note Craig Erlam, d'Oanda.

En Chine, la croissance au deuxième trimestre s'est accélérée, le produit intérieur brut (PIB) ayant bondi sur un an de 6,3%, selon le Bureau national des statistiques (BNS). Toutefois, ce rythme de croissance est très inférieur aux attentes d'analystes interrogés par l'AFP (7,1%).

"Trimestre après trimestre, l'économie chinoise multiplie les signes de difficultés, non plus conjoncturelles, mais de plus en plus profondes, que le pays aura manifestement du mal à dépasser", commentent les analystes de Riches Flores.

Les investisseurs étaient aussi tournés vers les résultats d'entreprises.

A partir de mardi sont attendus les résultats de Bank of America (+1,00%) et de Goldman Sachs (+0,31%), après les bons chiffres de JPMorgan (+2,41%) et de Wells Fargo (+2,71%) annoncés la semaine dernière.

Le constructeur automobile Tesla (+3,20%) doit annoncer les siens mercredi, de même que la compagnie aérienne United Airlines (-0,02%) et le leader du streaming Netflix (+1,84%).

Par ailleurs, cette semaine correspond à la période de silence à laquelle sont soumis les membres du Comité monétaire de la banque centrale américaine en amont de la prochaine réunion de l'institution américaine prévue les 25 et 26 juillet.

Une nouvelle hausse des taux d'un quart de point de pourcentage est attendue à 97% par les investisseurs, malgré la pause dans les relèvements observée par la Fed en juin, selon les calculs sur les produits à terme de CME Group. Cela devrait porter les taux au jour le jour dans une fourchette de 5,25% à 5,50%.

Sur le marché obligataire, les taux américains à dix ans ont reculé à 3,80% contre 3,83% vendredi.

Meta menacé d'une amende en Norvège

Un régulateur norvégien a interdit lundi au géant technologique américain Meta (+0,57%) de diffuser des publicités ciblées en exploitant les données des utilisateurs de ses plateformes Facebook et Instagram, sous peine d'une amende de près de 90.000 euros par jour.

Le luxe soldé

Tout le secteur du luxe, gagnant la semaine passée, subissait lundi d'importantes pertes: à Paris, LVMH a lâché 3,73%, Hermès 4,21% et Kering 1,95%. Moncler a reculé de 2,91% à Milan. Burberry a reculé de 1,79% à Londres. Swatch Group a perdu 2,48% à Zurich.

Gresham House sous les projecteurs

L'action de la société de gestion d'actifs britannique Gresham House a clôturé en hausse de 55,55% à Londres, après l'annonce d'une offre de rachat par la société d'investissement américaine Searchlight. L'offre a été acceptée et recommandée par le conseil d'administration, valorisant l'entreprise à 469,8 millions de livres.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole ont connu une seconde journée de repli lundi, les opérateurs doutant de plus en plus de la vigueur de la reprise chinoise sans mesure de soutien du gouvernement.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre a cédé 1,71%, pour clôturer à 78,50 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), avec échéance en août, a lui perdu 1,68%, à 74,15 dollars.

L'euro grappillait 0,11% face au dollar, à 1,1241 dollar.

Le bitcoin baissait de 1,20% à 29.922 dollars.

bur-mgi-vmt