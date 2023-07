Les Bourses mondiales en ordre dispersé à l'aube d'une semaine chargée

Les Bourses américaines sont en hausse lundi, à l'aube d'une semaine chargée en résultats d'entreprises, tandis que les marchés européens reculent légèrement, digérant le repli en juillet de l'activité du secteur privé de la zone euro.

Wall Street a ouvert en hausse et vers 13H40 GMT, le Dow Jones gagnait 0,33%, le Nasdaq 0,40% et le S&P 500 0,43%.

En Europe, Paris lâchait 0,32%, tandis que Londres (-0,03%) et Francfort (-0,07%) restaient proches de l'équilibre.

Les Bourses européennes réagissent au net repli de l'activité du secteur privé en zone euro en juillet, après avoir stagné le mois précédent.

L'activité a été pénalisée par les difficultés de l'industrie et une chute de la demande qui reflètent une conjoncture morose, selon l'indice PMI Flash publié lundi par S&P Global.

Dans le détail, l'indice, calculé sur la base de sondages d'entreprises, s'est replié à 48,9 en juillet, après 49,9 en juin (chiffre révisé) au plus bas depuis huit mois.

En réaction, l'euro perdait 0,39%, à 1,1080 dollar vers 13H35 GMT et les taux d'intérêt souverains reculaient sur le marché obligataire. Le rendement de la dette allemande à dix ans valait 2,41% contre 2,46% vendredi.

Ce ralentissement de l'activité alimente les spéculations des investisseurs autour de l'évolution de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), qui se réunit jeudi. Les hausses de taux opérées depuis un an passent de plus en plus mal auprès de certaines économies européennes fragiles.

"La Réserve fédérale (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) ont toutes deux de fortes chances de relever leurs taux de 25 points de base cette semaine", commente Gilles Moëc, chef économiste d'Axa IM.

"Nous pensons que c'est la dernière fois pour la Fed", tandis que pour la BCE, l'analyste estime que l'institution risque de poursuivre ses hausses de taux lors des futures réunions.

Les investisseurs sont sinon dans l'attente des résultats d'entreprises, nombreux en Europe comme aux Etats-Unis durant toute la semaine.

Ocado et Vodafone en hausse à Londres

Le distributeur alimentaire en ligne britannique Ocado s'envolait de plus de 12,20% à Londres vers 13H35 GMT, après avoir annoncé le règlement d'un litige en justice avec le spécialiste norvégien de la robotique pour entrepôts AutoStore.

Le groupe britannique de téléphonie Vodafone progressait quant à lui de 3,47% après avoir annoncé lundi un chiffre d'affaires en baisse de près de 5% à 10,7 milliards d'euros pour son premier trimestre décalé, défendant cependant les progrès de son plan de transformation.

L'aérien en perte d'altitude

Le numéro un mondial du tourisme TUI baissait de 2,50% vers 13H35 GMT à Francfort après avoir annoncé dimanche la suspension de tous ses vols passagers vers l'île grecque de Rhodes, où un feu de forêt fait rage depuis six jours, une décision également prise par la compagnie à bas coûts britannique Jet2 (-3,37% à Londres). Aussi coté à Londres, EasyJet lâchait 3,29%.

A Paris, ADP reculait de 1,24%, Air France de 1,12%. A Francfort, Lufthansa perdait 0,78%.

SGS porté par le relèvement de son objectif de croissance

Le groupe suisse SGS, spécialisé dans l'inspection et la certification de produits, a relevé lundi son objectif de croissance pour 2023 après des ventes meilleures qu'attendu au premier semestre, entre autres grâce à la réouverture de la Chine.

A Zurich, son action grimpait de 4,29% vers 13H35 GMT.

Le pétrole et le bitcoin en hausse

Les prix du pétrole montaient encore lundi, la référence américaine atteignant même un plus haut depuis fin avril, même si l'élan du marché de l'or noir s'essoufflait avant la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) aux conséquences importantes pour l'économie mondiale.

Vers 13H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, prenait 0,51% à 81,58 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois gagnait 0,59% à 77,66 dollars après être monté à 77,84 dollars, un sommet en trois mois.

Le bitcoin lâchait 3,04% à 29.230 dollars.

bur-mgi/fs/rhl