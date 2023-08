Les Bourses mondiales en légère hausse avant des données sur l'emploi aux Etats-Unis

Les Bourses mondiales sont en légère hausse vendredi, les investisseurs du Vieux Continent accueillant plusieurs résultats d'entreprises avant des données sur l'emploi aux Etats-Unis.

En Asie, Hong Kong prenait 0,57% dans les derniers échanges et Shanghai a gagné 0,23%, les marchés étant légèrement soutenus par de nouvelles mesures de soutien au secteur privé et d'initiatives locales pour revigorer l'immobilier. Au Japon, l'indice vedette Nikkei a grappillait 0,10%.

En Europe, Paris gagnait 0,50% vers 08H00 GMT, Francfort 0,34%, Londres 0,19% et Milan 0,24%.

Les investisseurs se tourneront vendredi vers la publication du taux de chômage aux Etats-Unis en juillet. Cette donnée, particulièrement regardée par la banque centrale américaine (Fed), pourrait jouer un rôle clé dans la l'orientation de la politique monétaire de l'institution monétaire, qui a averti qu'elle serait davantage sensible aux données macroéconomiques à l'avenir.

"Les chiffres de l'emploi américain devraient continuer à démontrer la résilience de l'économie américaine", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets et "devraient faire état de 200.000 emplois supplémentaires et d'un taux de chômage inchangé à 3,6%", selon l'analyste.

Le marché se montre aussi prudent au lendemain d'une forte remontée des taux aux Etats-Unis, le rendement sur les bons du Trésor à dix ans s'étant envolé jeudi à 4,18%, au plus haut depuis début novembre 2022, mû par le récent abaissement de la note de solvabilité du pays par Fitch et par la révision à la hausse des prévisions d'émissions de titres du Trésor américain.

Et "cette combinaison pèse sur les marchés en général", ajoute Michael Hewson.

Par ailleurs, après la clôture des bourses américaines, les résultats des géants technologiques Apple et Amazon ont été publiés. Si Amazon a réalisé des profits meilleurs qu'attendu au deuxième trimestre, Apple a enregistré un nouveau repli de son chiffre d'affaires (-1,4%), le troisième d'affilée, au cours du troisième trimestre de son exercice décalé.

Bons résultats pour le secteur financier européen

La deuxième banque allemande, Commerzbank, a relevé ses prévisions de recettes sur l'année, portée par une forte hausse de son bénéfice net au second trimestre grâce aux hausses de taux d'intérêts menées par la banque centrale européenne. Toutefois, son action dévissait de 4,15% à Francfort, les analystes étant déçus du peu de détail fournis sur la poursuite de son programme de rachat d'action pour le deuxième semestre.

Crédit Agricole (+4,47% à Paris) a publié des résultats record au deuxième trimestre pour son entité cotée à Paris, Casa, principal moteur de la banque, et annoncé que sa filiale de banque privée était en passe d'acquérir une part majoritaire de son concurrent belge Degroof Petercam.

Le géant suisse de la réassurance Swiss Re (-2,58% à Zurich) a vu son bénéfice net rebondir à 1,4 milliard de dollars au premier semestre et confirme viser un bénéfice de plus de 3 milliards de dollars pour l'année 2023.

Sika garde espoir

Le groupe suisse de chimie Sika, spécialisé dans les matériaux de construction, reculait de 2,09% après avoir pourtant relevé son objectif de ventes pour 2023 compte tenu du rachat de MBCC, les analystes sanctionnant un bénéfice net inférieur aux attentes.

WPP ne rayonne pas

Le géant britannique de la publicité WPP dévissait de plus de 7% à Londres après avoir constaté un ralentissement de son activité aux Etats-Unis, lié à de moindres dépenses du secteur de la tech, et annoncé un bénéfice semestriel divisé par plus de deux, plombé par des dépréciations immobilières.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du brut étaient toujours orientés en hausse au lendemain de l'annonce de l'Arabie saoudite d'une prolongation d'un mois de la réduction de sa production de pétrole d'un million de barils par jour.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, prenait 0,28% à 85,38 dollars vers 07H40 GMT.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), avec échéance en septembre, gagnait 0,37%, à 81,85 dollars.

L'euro était stable (+0,02%) face au dollar à 1,0951 dollar pour un euro.

Le bitcoin lâchait 0,43% à 29.159 dollars.

