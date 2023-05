Les Bourses mondiales en légère baisse, la dette américaine dans le viseur

Les Bourses mondiales baissaient légèrement mardi après des indicateurs macroéconomiques ternes, les investisseurs restant aussi dans l'expectative face à un possible défaut de paiement des États-Unis début juin.

Wall Street a ouvert dans le rouge, après un indicateur des ventes au détail décevant: le Dow Jones perdait 0,44% vers 13H40 GMT, le S&P 500 0,29%, le Nasdaq 0,18%.

La consommation a enregistré un léger rebond en avril aux Etats-Unis, mais moins fort qu'attendu et un ralentissement est toujours attendu dans les mois à venir.

En Europe, Londres reculait de 0,27%, Paris de 0,25%, Francfort de 0,14% et Milan était stable.

En Asie, Tokyo a fermé en hausse de 0,73%, un plus haut en clôture depuis septembre 2021.

En revanche, Shanghai a perdu 0,60%, après la publication de "données décevantes" en Chine, selon Neil Wilson, analyste chez Finalto. Plusieurs indicateurs économiques moins bons qu'attendus pour avril ont souligné une demande encore faible, signe d'une reprise saccadée depuis la levée en décembre 2022 des strictes restrictions contre le Covid.

Dans l'Union européenne, la croissance du produit intérieur brut (PIB) pour le premier trimestre a été révisée à la baisse, à 0,2% contre 0,3% dans la première estimation.

Par ailleurs, le moral des investisseurs allemands est passé en territoire négatif en mai, sa troisième chute consécutive.

Aux Etats-Unis, l'actualité reste dominée par le plafond de la dette. Le gouvernement américain et les institutions financières alertent depuis plusieurs semaines sur le risque de défaut de paiement que courent les États-Unis à compter du 1er juin, si aucun accord n'est trouvé au Congrès pour voter un relèvement du plafond de la dette.

Les républicains ne veulent pas pour l'instant le relever sans coupes massives dans le budget, ce que refuse le président démocrate Joe Biden.

Ce dernier recevra à nouveau, à 19H00 GMT à la Maison Blanche, les quatre chefs de file du parti démocrate et du parti républicain au Congrès.

"Tout le monde est très confiant dans le fait qu'il n'y aura pas de défaut de paiement, mais plus nous nous approchons de l'échéance, plus ces risques seront pris en compte sur les marchés", estime Craig Erlam, analyse d'Oanda.

Gros contrat pour Technip Energies

Le géant gazier du Qatar, Qatar Energy, a annoncé mardi l'attribution d'un contrat de 10 milliards de dollars à une coentreprise entre Consolidated Contractors Company (CCC) et la société française Technip Energies qui montait de 4,90% à la Bourse de Paris.

Le contrat prévoit "la construction de deux trains de gaz naturel liquéfié (GNL) d'une capacité de production totale de 16 millions de tonnes par an" dans les champs de North Field East (NFE), a indiqué la compagnie dans un communiqué.

Home Depot manque de solution

La chaîne américaine de bricolage et articles de maisons Home Depot observe un ralentissement plus marqué que prévu de ses ventes trimestrielles et a en conséquence abaissé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, selon un communiqué diffusé mardi.

Le chiffre d'affaires a baissé de 4,2% entre février et avril, à 37,3 milliards de dollars tandis que le bénéfice net a reculé de 8,5% à 3,9 milliards. L'action reculait de 3,52%.

Du côté du pétrole et des changes

Les prix du pétrole évoluaient en légère hausse vers 13H25 GMT: le baril de WTI américain, à échéance en juin, gagnait 0,17% à 71,23 dollars et celui de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet prenait lui 0,19% à 75,37 dollars.

Le dollar pâtissait légèrement des incertitudes sur la dette américaine, perdant 0,07% face à l'euro, qui valait 1,0882 dollar.

Le bitcoin perdait 0,92%, à 27.100 dollars.

