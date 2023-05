Les Bourses mondiales en légère baisse, la consommation interroge

Les Bourses mondiales baissaient légèrement mardi après des indicateurs macroéconomiques ternes, notamment les ventes au détail américaines qui ne lèvent pas les doutes sur la vigueur du consommateur.

A Wall Street, le Dow Jones perdait 0,67% vers 15H45 GMT, le S&P 500 0,34% mais le Nasdaq prenait 0,12%.

La consommation a enregistré un léger rebond en avril aux Etats-Unis, mais moins fort qu'attendu et un ralentissement est toujours anticipé dans les mois à venir.

En Europe, Londres a reculé de 0,34%, Milan de 0,17%, Paris de 0,16% et Francfort de 0,12%.

Échappant à la morosité en Asie, Tokyo est à son plus haut en clôture depuis septembre 2021.

En revanche, Shanghai a perdu 0,60%. Plusieurs indicateurs économiques moins bons qu'attendu pour avril ont souligné une demande encore faible, signe d'une reprise saccadée depuis la levée en décembre 2022 des strictes restrictions contre le Covid.

Dans l'Union européenne, la croissance du produit intérieur brut (PIB) pour le premier trimestre a été révisée à la baisse, à 0,2% contre 0,3% dans la première estimation.

Aux Etats-Unis, l'actualité reste dominée par le plafond de la dette. Le gouvernement américain et les institutions financières alertent depuis plusieurs semaines sur le risque de défaut de paiement que courent les États-Unis à compter du 1er juin, si aucun accord n'est trouvé au Congrès pour voter un relèvement du plafond de la dette.

Les républicains ne veulent pas pour l'instant le relever sans coupes massives dans le budget, ce que refuse le président démocrate Joe Biden.

Ce dernier recevra à nouveau, à 19H00 GMT à la Maison Blanche, les quatre chefs de file du parti démocrate et du parti républicain au Congrès.

"Tout le monde est très confiant dans le fait qu'il n'y aura pas de défaut de paiement, mais plus nous nous approchons de l'échéance, plus ces risques seront pris en compte sur les marchés", estime Craig Erlam, analyse d'Oanda.

Sur le marché obligataire, les taux remontaient en Europe comme aux Etats-Unis: l'emprunt à 10 ans américaine valait 3,57% contre 3,50% lundi à la clôture.

Home Depot avertit sur la consommation

La chaîne américaine de bricolage et articles de maisons Home Depot observe un ralentissement plus marqué que prévu de ses ventes trimestrielles et a en conséquence abaissé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, selon un communiqué diffusé mardi. L'action reculait de 1,69% et pénalisait aussi son concurrent direct Lowe's (-1,47%).

"C'est le pire trimestre de Home Depot depuis longtemps", a relevé Adam Sarhan, de 50 Park Investments. "Cela montre que le consommateur est peut-être plus affaibli qu'on ne le pensait, ce qui augmenterait la probabilité d'une récession d'ici la fin de l'année."

Volkswagen recule

L'ancien PDG d'Audi a plaidé coupable mardi dans l'affaire du "dieselgate", devenant le premier dirigeant du groupe Volkswagen à assumer des responsabilités pénales dans le scandale mondial des moteurs diesels truqués. L'ancien patron de la firme aux anneaux entre 2007 et 2018, filiale de Volkswagen, est le principal accusé du procès qui se tient depuis deux ans et demi devant le tribunal de Munich. Le titre Volkswagen a perdu 1,93% à Francfort.

Du côté du pétrole et des changes

Les prix du pétrole évoluaient en légère baisse vers 15H30 GMT: le baril de WTI américain, à échéance en juin, cédait 0,23% à 70,94 dollars et celui de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet 0,31% à 75,00 dollars.

Le dollar montait légèrement face à l'euro, la monnaie européenne valant 1,0875 dollar.

Le bitcoin perdait 1,29%, à 27.000 dollars.

