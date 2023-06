Les Bourses mondiales en hausse portées par l'inflation américaine

Les Bourses européennes sont en hausse vendredi, à l'approche de la fin du premier semestre de l'année, ravies du ralentissement de l'inflation aux États-Unis et en zone euro.

Les Bourses européennes montaient nettement vers 15H50 GMT: Paris gagnait 1,33%, Francfort 1,28%, Londres 0,93%, Milan 1,16%. Sur la semaine, toutes sont en hausse.

Wall Street a ouvert en hausse, vers 13H50 GMT, le Dow Jones avançait de 0,60%, le S&P 500 de 0,99% et le Nasdaq, indice boursier à forte coloration technologique, prenait 1,33%.

L'inflation aux États-Unis, qui avait rebondi au mois d'avril, a de nouveau ralenti en mai, tant sur un an que sur un mois, selon l'indice PCE publié vendredi par le département du Commerce et qui est privilégié par la Réserve fédérale (Fed).

Par rapport à mai 2022, la hausse des prix à la consommation s'établit à 3,8%, contre 4,3% le mois précédent. Sur un mois, l'inflation tombe à 0,1%, ralentissant là encore par rapport à avril, et conformément aux attentes du marché.

L'indicateur PCE aux États-Unis est le thermomètre préféré de la banque centrale américaine pour suivre l'évolution des prix.

En Europe, le taux d'inflation annuel de la zone euro a continuer de baisser en juin, tombant à 5,5% après 6,1% en mai, grâce à un net reflux des prix de l'énergie, a annoncé vendredi Eurostat.

Le chiffre est légèrement meilleur que les attentes des analystes interrogés par Bloomberg qui tablaient sur un taux de 5,6%.

"Non seulement le taux global a baissé plus que prévu, mais le léger rebond de l'inflation sous-jacente - dû en grande partie à des effets de base défavorables - a été plus faible que prévu" souligne Craig Erlam, analyste d'Oanda.

"Les responsables de la Banque centrale européenne ne vont pas se reposer sur leurs lauriers, mais comme l'inflation devrait continuer à baisser dans les mois à venir (...) nous pourrions bien assister à une pause dans les hausses de taux d'intérêt avant le quatrième trimestre", poursuit-il.

Par ailleurs, le taux de chômage dans la zone euro est resté stable en mai à 6,5% de la population active, à son plus bas niveau historique comme en avril, selon les données publiées vendredi par Eurostat, un autre signe de la résistance de l'économie.

Les taux d'intérêt des emprunts des États en Europe et aux États-Unis, qui ont nettement augmenté jeudi à la suite de la révision à la hausse de croissance américaine, baissaient un peu après l'inflation américaine.

Apple, 3.000 milliards de dollars de valorisation

Apple, en hausse de 1,10% à l'ouverture de la Bourse new-yorkaise, a franchi la barre des 3.000 milliards de dollars de valorisation, un seuil déjà atteint en janvier 2022.

Inquiétudes autour du rachat de Figma par Adobe

Le gendarme britannique de la concurrence (CMA) a indiqué vendredi qu'il s'inquiètait du rachat, annoncé en septembre, de la plateforme de design collaboratif Figma par Adobe pour 20 milliards de dollars, estimant que cette opération "pourrait réduire l'innovation".

Adobe gagnait 0,58% à New York vers 13H50 GMT.

Nike a trop de stocks

L'équipementier sportif américain Nike a enregistré une forte baisse de son bénéfice net trimestriel (-28% à 1 milliards de dollars), sous l'effet de démarques pour réduire ses stocks et de hausses de coûts, malgré un chiffre d'affaires en hausse.

L'action reculait de 2,16% à New York vers 13H45 GMT, tandis qu'à Francfort, son concurrent Adidas prenait 2,05%, et que Puma avançait de 2,15%.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole étaient en hausse vendredi, mais se dirigeaient vers une fin de semestre en recul de plus de 12%.

Le baril de Brent (+0,52%) coûtait 74,73 dollars vers 13H40 GMT et celui WTI américain gagnait 0,55% à 70,25 dollars.

L'euro reculait de 0,39% à 1,0908 dollar.

Le bitcoin lâchait 1,30%% à 30.003 dollars.

bur-mgi/kd/LyS