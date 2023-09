Les Bourses mondiales en hausse avant l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis

Les Bourses mondiales sont globalement orientées en hausse vendredi, profitant de leur rebond de la veille après plusieurs séances moroses cette semaine, et attendent la publication d'indicateurs de l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis.

En Asie, l'indice vedette Nikkei de la Bourse de Tokyo a terminé à l'équilibre, les investisseurs évitant les prises de risques avant la publication de données américaines.

Hong Kong bondissait quant à elle de 2,9% dans les derniers échanges, soutenue par les achats à bon compte et par des espoirs de forte consommation alors que commence dimanche la Golden Week, semaine de congés dont profitent de nombreux Chinois pour voyager.

En Europe, l'humeur était à la hausse. Après une ouverture dans le vert, les principaux indices boursiers avançaient: vers 07H55 GMT, Paris gagnait 0,71%, Francfort 0,64% et Londres 0,75%.

Les investisseurs du Vieux continent attendent la publication, à 09H00 GMT, de l'indice des prix à la consommation de la zone euro pour le mois de septembre, au lendemain de données rassurante sur l'inflation en Allemagne, première puissance économique européenne.

Selon l'institut de statistiques Destatis, l'inflation en Allemagne a reculé à 4,5% sur un an en septembre, au plus bas le début de la guerre en Ukraine en février 2022 et après une série inédite de hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne.

"La Banque centrale européenne ayant relevé ses taux de 25 points de base il y a deux semaines, les gouverneurs espèrent que l'inflation, encore à des niveaux élevés, continuera à s'atténuer", dans un contexte ou "l'économie continue de montrer des signes inquiétants de stagnation", poursuit-il.

Outre-Atlantique, doit être publié à 12h30 GMT l'indice des prix PCE américain pour le mois d'août. Il s'agit de la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale (Fed).

Les données refléteront "probablement la hausse des prix de l'essence", qui ont dernièrement évolué à des niveaux particulièrement élevés, souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Par ailleurs, la situation politique aux Etats-Unis retient aussi l'attention des investisseurs, alors "qu'il n'y a pas eu beaucoup de progrès dans les négociations visant à éviter un shutdown" - paralysie du budget de l'Etat fédéral - poursuit l'analyste.

Ce shutdown pourrait commencer dès dimanche si les élus du Congrès ne parviennent pas à s'entendre.

Les sportives accélèrent

Les valeurs du secteur des sports profitaient des bons résultats dégagés par Nike au trimestre écoulé se terminant fin août.

A Francfort, Adidas gagnait 5,35% et Puma 5,54%.

Commerzbank recherché

Commerzbank bondissait de plus de 8% à Francfort après son annonce jeudi soir de vouloir mieux associer ses actionnaires à ses bénéfices futurs, par ailleurs attendus en hausse, que ce soit grâce à de meilleurs dividendes ou à des rachats d'actions.

Pétrole et dollar prennent une pause

Les cours du pétrole tentaient une accalmie, après une semaine de forte hausse.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre lâchait 0,21% vers 07H50, à 95,18 dollars.

Quant au baril de West Texas Intermediate (WTI) américain de même échéance, il restait à l'équilibre (+0,04%), à 91,75 dollars.

Le dollar faiblissait par rapport à l'euro après avoir, la veille, frôlé son plus haut de l'année atteint début janvier. Le billet reculait de 0,39% vis à vis de la monnaie unique européenne, à 1,0607 dollar pour un euro.

