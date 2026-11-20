Les Bourses mondiales emportées par les doutes sur la rentabilité de l'IA

Opératrice sur les marchés financiers en Corée du Sud à Séoul le 15 octobre 2026. ( AFP / Jung Yeon-je )

Les Bourses mondiales sont en net repli vendredi, de l'Europe à l'Asie, l'entrée en Bourse record d'Anthropic n'ayant pas suffi à apaiser les doutes des investisseurs sur la rentabilité de l'intelligence artificielle (IA).

Vers 08H30 GMT, Francfort reculait fortement de 1,33 %, Paris de 1,00 %, Milan de 1,20 % et Londres abandonnait 0,43 %.

En Asie, Tokyo a terminé en chute de 5,06 %, Séoul de 5,21 % et Taipei de 6,23 %, tandis que Hong Kong reculait nettement de 1,89 %.

Wall Street a terminé en forte baisse jeudi : le Dow Jones a perdu 2,19 %, l'indice Nasdaq 2,25 % et l'indice élargi S&P 500 2,02 %.

"Le S&P 500 a baissé pour la sixième séance consécutive, ce qui marque aussi sa plus longue série de pertes depuis avril 2024", note Jim Reid, stratégiste chez Deutsche Bank.

"S'il y a une septième baisse aujourd'hui (vendredi, ndlr), ce serait la plus longue série de reculs depuis le début du krach lié à la pandémie en février 2020", prévient-il.

La tech européenne plonge

Comme en Asie et à Wall Street, les valeurs liées à l'IA sont en première ligne.

Les fabricants de puces et de machines pour les produire reculent nettement, à l'image des néerlandais ASML (-4,84 %) et ASM International (-4,44 %), de l'allemand Infineon (-4,77 %), du franco-italien STMicroelectronics (-4,65 %) ou du français Soitec (-9,16 %).

Les groupes qui équipent les centres de données, où sont entraînés les modèles d'IA, ne sont pas épargnés non plus : le français Schneider Electric perdait 2,72 % vers 08H30 GMT, Legrand 3,33 %, le câblier Nexans 3,25 %, son concurrent italien Prysmian 4,29 % et l'allemand Siemens Energy, fabricant de turbines et d'équipements électriques, 4,10 %.

A Séoul, les mastodontes des puces mémoires Samsung Electronics et SK hynix ont lâché plus de 6 %, à l'unisson du japonais Advantest (-10,31 %) et du géant taïwanais TSMC (-4,8 %).

Pour sa première séance au Nasdaq jeudi, Anthropic, le concepteur de l'IA Claude, avait pourtant terminé en hausse de 17,07 %, après une levée de fonds record de 81,3 milliards de dollars, devant SpaceX en juin.

"Les interrogations portent désormais moins sur le potentiel de croissance de l'intelligence artificielle que sur la capacité des entreprises à rentabiliser les centaines de milliards de dollars engagés dans son développement", relève John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement de Cité Gestion.

Les investisseurs se replient vers les obligations d'État, un investissement jugé plus sûr. Le taux d'intérêt de l'emprunt américain à dix ans reculait à 5,01 %, contre 5,05 % jeudi soir.

Le rendement de l'emprunt allemand à dix ans baissait à 3,36 % contre 3,40 % jeudi, son équivalent français était à 4,90 % après 4,93 % la veille et l'italien à 4,43 %, contre 4,47 %.

Le dollar recherché

Sur le marché des changes, l'euro grappillait 0,05 % face à la monnaie des Etats-Unis, à 1,0973 dollar pour un euro.

"Les anticipations sur la banque centrale américaine (Fed) pèsent davantage, et la vague de ventes sur la tech alimente la demande de dollar comme valeur refuge", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

L'un des responsables de la Fed, le gouverneur Christopher Waller, s'est dit mercredi "très inquiet" du niveau d'inflation. Il a plaidé pour "frapper les esprits" en relevant les taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage d'un coup lors de la prochaine réunion monétaire début décembre.

La perspective d'une politique monétaire ferme a tendance à soutenir la devise d'un pays.

Le pétrole était stable : vers 08H30 GMT, le baril de Brent reculait à peine de 0,12 %, à 91,87 dollars, et celui de WTI de 0,10 %, à 83,13 dollars, alors que Donald Trump envisage de nouvelles frappes contre l'Iran selon le New York Times mercredi, qui cite des responsables américains et israéliens.

Si les tensions au Moyen-Orient restent vives, la réaction du pétrole est modérée, "parce que les exportations du Golfe se redressent et que l'AIE prévoit désormais que l'offre mondiale de pétrole dépassera la demande ce trimestre", explique Ipek Ozkardeskaya.