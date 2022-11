Les Bourses mondiales divisées dans l'attente de la Fed

Les Bourses européennes évoluaient en nette hausse mardi tandis que la Bourse américaine était en baisse à la veille des annonces de la banque centrale américaine (Fed), les investisseurs espérant déceler des signaux d'un ralentissement dans les futures hausses des taux.

A New York, le Dow Jones et le Nasdaq perdaient 0,22% et l'indice élargi S&P 500 0,13% vers 14H10 GMT, après avoir ouvert dans le vert. Ils ont basculé après l'annonce d'une baisse en octobre des prix manufacturiers, une première depuis mai 2020.

En Europe, Paris grimpait de 1,26%, Londres de 1,39%, Francfort de 0,83% et Milan de 1,56%. Le jour férié de la Toussaint éloigne certains opérateurs des marchés, ce qui peut exacerber les variations.

Des informations, non vérifiées et publiées sur les réseaux sociaux, selon lesquelles une commission aurait été créée par les autorités chinoises pour discuter de la sortie de la politique "zéro-Covid" qui plombe l'économie du pay,s agitait les marchés mercredi.

Mais le principal événement de la semaine reste la réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine, la Fed, qui se réunit mardi et mercredi et dont la conclusion sera présentée mercredi après la clôture des marchés européens.

"Il est largement admis que la Fed augmentera ses taux de 75 points de base. Ce scénario étant déjà pris en compte, l'attention se porte désormais sur le ton equi sera mployé par Jerome Powell", le patron de l'institut monétaire, explique Ricardo Evangelista, analyste à ActivTrades.

Beaucoup croient que la Fed pourrait lever le pied au début de l'année prochaine dans son resserrement de la politique monétaire.

Pour Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires d'Allianz Global Investors, "les données macro-économiques, notamment l'inflation, les tensions sur les salaires et la résilience du marché du travail et de l'économie ne laissent envisager aucune complaisance de la part de la Réserve fédérale" à ce jour.

Il estime cependant qu'"à mesure qu'elle se rapprochera de son objectif de taux terminal, la Fed devrait davantage piloter l'amplitude des augmentations en fonction des données macro-économiques".

Sur le marché obligataire, le rendement de la dette allemande à 10 ans s'établissait à 2,12% et l'équivalent américain à 4,05% vers 14H10 GMT.

Johnson & Johnson rachète Abiomed

Le groupe américain Johnson & Johnson (J&J) a annoncé mardi avoir acheté le fabricant d'appareils cardiaques Abiomed dans une opération le valorisant 16,6 milliards de dollars.

L'action d'Abiomed, qui avait clôturé à 252 dollars lundi, s'envolait de 49,95% à 378 dollars à 14H10 GMT, tandis que celle de J&J reculait de 0,72%.

La livraison de repas régale les marchés

La plateforme de livraison de courses britannique Ocado s'envolait de près de 35% à Londres à 14H10 GMT, après l'annonce d'un partenariat avec le géant sud-coréen de la vente au détail Lotte.

Les actions d'autres sociétés européennes du secteur bondissaient également: HelloFresh prenait 9,53% à Francfort, Delivery Hero près de 10%, à Amsterdam JustEat affichait une hausse de 9,31%.

Plus largement, les titres liés au commerce en ligne se portaient bien, Boohoo s'envolait de plus de 14%, Asos gagnait 8,25% et Zalando 5,74%.

Quant à la plateforme de réservation de véhicules avec chauffeur (VTC) et livraison de repas Uber, son action grimpait de 14,40% vers 14H05 GMT. Uber a enregistré un chiffre d'affaires en forte hausse et supérieur aux attentes au troisième trimestre.

Du côté du pétrole, des devises et du bitcoin

Le baril de Brent du mer du Nord pour livraison en janvier, dont c'est le premier jour comme contrat de référence, reculait de 0,04% à 94,79 dollars vers 14H00 GMT, mais celui de WTI américain progressait de 2,28% à 88,50 dollars.

L'euro gagnait 0,54% face au billet vert, à 0,9936 dollar. La livre montait de 0,68% à 1,1547 dollar.

Le bitcoin prenait 0,05% à 20.415 dollars.

bur-mgi/cdc/LyS