Les Bourses mondiales dans le rouge pour finir la semaine

Les Bourses européennes creusaient leurs pertes vendredi midi, au cours d'une journée des "4 sorcières" marquée par des échanges techniques tandis que Wall Street s'annonçait hésitante.

A Paris, le CAC 40 perdait 0,51% à 6.631,30 points, vers 11H00 GMT, après avoir passé la majeure partie de la matinée dans le vert. Jeudi, il avait fini en hausse de 0,20%, et touché un nouveau plus haut en clôture depuis le 12 septembre 2000.

Londres s'enfonçait et perdait 1,09%, Francfort reculait de 0,83% et Milan cédait 0,79%.

En Asie, Tokyo a fini en baisse, Shanghai sur une note stable et Hong Kong en hausse.

A Wall Street, d'après les contrats à terme sur les principaux indices américains, le Dow Jones devrait céder à l'ouverture 0,21%, le S&P 500 perdre 0,22% et le Nasdaq gagner 0,05%.

Particularité boursière de cette séance: c'est une journée des "4 sorcières", surnom donné à ces vendredis où les options et contrats à terme sur indices et actions expirent, ce qui pourrait provoquer des variations en raison de l'exécution de nombreux ordres en fin de journée.

Les marchés ont été divisés jeudi après avoir digéré les conclusions de la réunion de politique monétaire de la Fed, dont la majorité des membres a estimé que les taux directeurs devraient être relevés d'ici fin 2023.

Quant à l'inflation, la Fed a relevé ses prévisions pour 2021 à 3,4%. Elle prévoit ensuite que la hausse des prix va se stabiliser autour de 2% à partir de 2022.

"Il est maintenant clair pour la plupart des investisseurs que nous entrons lentement dans une nouvelle phase du marché avec ce changement de politique monétaire déclenché par la hausse de l'inflation", estime Pierre Veyret, analyste pour ActivTrades.

"Cette évolution est surtout considérée comme une bonne nouvelle, les récentes données solides montrant une forte reprise", ajoute-t-il.

Sur le marché obligataire, après un pic à 1,59% mercredi soir, le taux d'intérêt du bon du Trésor américain a 10 ans revenait à son niveau d'avant les annonces de la Fed, 1,49% vers 11H15 GMT.

Vendredi, la Banque du Japon a dévoilé sa décision de politique monétaire, laissée inchangée et ultra-accommodante.

Du côté des indicateurs, les prix à la consommation ont très légèrement augmenté au Japon en mai (0,1% hors produits frais).

En Allemagne, les prix à la production ont enregistré la plus forte hausse depuis 2008 (+7,2% en un an).

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont reculé de 1,4% en mai, les Britanniques délaissant les supermarchés pour retourner dans les pubs et restaurants.

Alstom en haut du CAC 40

Le constructeur français Alstom a remporté une commande de 1,4 milliard d'euros pour fournir 100 trains régionaux à la compagnie danoise des chemins de fer DSB. Le titre Alstom montait de 1,56% à 44,27 euros, en tête du CAC 40.

Capgemini ne convainc pas

Sogeti, filiale spécialisée dans la transformation numérique du géant français des services informatique Capgemini (-1,31% à 158,60 euros), a signé un contrat pouvant aller jusqu'à 220 millions d'euros avec l'autorité suédoise des transports.

Coup de frein pour Tesco

Le géant britannique des supermarchés Tesco reculait de 3,01% à 224 pence. Ses ventes entre mars et mai, soit son premier trimestre décalé, ont progressé mais ont connu un coup de frein, en raison d'un effet de comparaison défavorable et de la réouverture des pubs et restaurants depuis avril au Royaume-Uni.

Les pétrolières en repli

Les valeurs pétrolières étaient orientées à la baisse, tout comme les cours du brut lestés par un dollar en forme et un regain d'inquiétude au sujet du variant Delta (ex-"variant indien").

BP perdait 2,36% à 316 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 3,12% à 1.375 pence.

TotalEnergies chutait de 2,60% à 39,68 euros et TechnipFMC lâchait 3% à 7,62 euros.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août perdait 0,73% à 72,55 dollars à Londres.

A New York, le baril de WTI pour le mois de juillet lâchait 0,55% à 70,66 dollars.

Du côté de l'euro et du bitcoin

L'euro s'appréciait de 0,06% à face au billet vert, à 1,1914 dollars, après des pertes marquées au cours des deux séances précédentes.

Le bitcoin était assez stable à 37.877 dollars (+0,35%).

bur-jvi/mla/spi