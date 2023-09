Les Bourses mondiales dans le rouge, les taux obligataires atteignent de nouveaux plus hauts

Les marchés mondiaux restent mal orientés mardi, le niveau élevé des taux d'intérêt pèse sur le moral des investisseurs, tout comme les risques macroéconomiques en Chine et aux Etats-Unis.

En Europe, Paris reculait de 1,03%, Francfort de 0,74%, Milan de 0,93% vers 07H25 GMT. Londres résistait un peu mieux (-0,12%).

La Bourse de Tokyo aussi a fléchi de 1,11%, inquiète de la poussée des taux obligataires. A Shanghai (-0,43%) et Hong Kong (-1,53% dans les derniers échanges), la crise immobilière chinoise a aussi pesé.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des Etats sont poussés à des plus hauts depuis plusieurs années par la perspective que les banques centrales maintiennent leurs taux d'intérêt à un niveau plus élevé et pour longtemps.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans a atteint un nouveau plus haut depuis 2007 à 4,56% et celui de l'échéance à 30 ans est monté jusqu'à 4,68%, un record depuis 2011.

En Europe, le taux d'intérêt de l'emprunt de l'Etat allemand à dix ans a touché les 2,82%, au plus haut depuis 2011 aussi.

Le risque que les pressions inflationnistes recommencent avec la hausse des prix du pétrole, cumulé aux données économiques moroses publiées la semaine passée et à des taux d'intérêt élevés, préoccupe les investisseurs qui ont préféré se délester d'une partie de leurs actions ces derniers jours.

"Les inquiétudes concernant la stabilité économique de la Chine ont refait surface avec l'aggravation de la crise financière au sein du groupe Evergrande", souligne Stephen Innes, associé du gestionnaire d'actifs SPI AM.

Le promoteur immobilier chinois ultra endetté Evergrande (-5,81% dans les derniers échanges de Hong Kong) a fait part lundi d'un blocage dans son plan de restructuration destiné à garantir sa survie et a indiqué qu'une de ses entités n'a pas pas remboursé une échéance de dette de 4 milliards de yuan (547 millions de dollars), rapporte l'agence d'informations financières Bloomberg.

Les Etats-Unis font de nouveau face à la menace d'une paralysie de son administration à cause d'un blocage politique, quatre mois après avoir frôlé le défaut de paiement.

L'absence d'un accord sur le budget fédéral américain pour 2024 entre républicains et démocrates pourrait avoir "un effet négatif sur la dette souveraine" du pays, a alerté lundi l'agence de notation Moody's, qui pointe une éventuelle "faiblesse de la gouvernance et des institutions aux Etats-Unis en comparaison des autres pays notés AAA".

Novartis soigné

Sandoz, une filiale du géant pharmaceutique suisse Novartis qui doit bientôt entrer en Bourse, a obtenu l'autorisation de commercialiser dans l'Union européenne une version biosimilaire d'un médicament pour plusieurs formes de sclérose en plaques.

L'action Novartis montait de 0,88% à Zurich.

Le luxe bloqué par Evergrande

Comme la veille, les valeurs du secteur du luxe souffrent face aux déboires d'Evergrande, qui constituent un risque pour "les efforts de rebond économique de la Chine", l'un des principaux marché du secteur, selon Stephen Innes.

LVMH reculait de 1,82% à Paris, Kering de 2,51%. A Milan Moncler perdait 3,34%, Richemont cédait 2,49% à Zurich et à Londres Burberry déclinait de 1,59%.

Repli du pétrole

Les prix du pétrole baissent vers 07H15 GMT. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre, reculait de 1,16% à 92,21 dollars.

Quand au baril de West Texas Intermediate (WTI) américain de même échéance, il cédait 1,14%, à 88,66 dollars.

L'euro perdait 0,17% face au dollar à 1,0575 dollar pour un euro.

Le bitcoin était stable à 26.285 dollars.

bur-jvi/kd/nth