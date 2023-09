Les Bourses mondiales dans l'attente de la Fed, répit sur le pétrole

Les marchés évoluent dans de faibles amplitudes en attendant les annonces de la Réserve fédérale américaine mercredi, tandis que la hausse des prix du pétrole connaissait un répit.

En Europe, Paris (+0,01%) était stable vers 07H20 GMT. Francfort (+0,39%) et Milan (+0,20%) progressaient légèrement.

Londres gagnait 0,58% après la publication d'un léger recul de l'inflation britannique en août à 6,7%, un chiffre meilleur qu'attendu par les analystes sondés par Factset.

En réaction la livre et les taux d'intérêt britanniques reculaient nettement car ces chiffres renforcent "les attentes que la prochaine hausse des taux de la Banque d'Angleterre (BoE) pourrait aussi être sa dernière", explique Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

La livre perdait 0,39% face au dollar à 1,2342 dollar pour une livre et 0,40% face à l'euro à 1,1557 euro vers 07H15 GMT. Le rendement de l'obligation du Royaume-Uni à deux ans, le plus sensible aux anticipations de politique monétaire, tombait à 4,82% contre 4,97% à la clôture de mardi.

Les Bourses asiatiques ont suivi la tendance de clôture de Wall Street de mardi: Tokyo a cédé 0,66%, Shanghai 0,52% et Hong Kong perdait 0,57% dans les derniers échanges.

La réunion de la banque centrale américaine, la Fed, est dans l'esprit de tous les investisseurs. Elle a débuté mardi et se poursuivra mercredi avant l'annonce de la décision prise par les membres du comité de politique monétaire à 20H00 (18H00 GMT), et un discours du président de l'institution monétaire Jerome Powell dans la foulée.

Inflation en baisse, pénurie de main d'oeuvre qui commence à se résorber, consommation qui mollit: les ingrédients sont réunis pour que la banque centrale américaine maintienne ses taux dans la fourchette actuelle, de 5,25 à 5,50%.

Les prévisions de taux des membres de la Fed pour les prochains trimestres seront scrutés et pourraient montrer qu'une dernière hausse des taux est à prévoir d'ici la fin de l'année, avant de rester à un "taux médian plus élevé" que précédemment anticipé pour 2024, selon Ipek Ozkardeskaya.

"Le message de la Fed sera que des taux directeurs plus élevés resteront sur la table jusqu'à ce que l'économie ralentisse visiblement et que l'inflation se rapproche de 2%", commente dans une note Steve Englander, responsable de la macroéconomie américaine pour Standard Chartered et ancien économiste à la Fed.

La perspective de taux d'intérêt élevés plus longtemps que prévu a poussé à la hausse les taux d'intérêt souverains sur le marché obligataire. Mardi, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans est monté à son plus haut niveau depuis 15 ans, à 4,37%, et celui de l'Etat français a atteint un nouveau plus haut depuis 2012 à 3,29%. Ils étaient stables vers 07H15 GMT.

Les prévisions économiques actualisées, en termes de croissance du PIB, d'inflation, d'emploi et d'évolution des taux, seront aussi scrutées.

Les investisseurs s'inquiètent que la hausse des prix du pétrole, qui se sont rapprochés des 100 euros le baril en début de semaine, relance les pressions inflationnistes et contrecarre leurs prévisions de baisse des taux dans les prochains trimestres.

La flambée des prix a entamé une pause mardi en fin de séance et mercredi vers 07H15 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre reculait de 1,02% à 93,38 dollars et celui de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en octobre, cédait 0,99%, à 90,30 dollars.

Aurubis sur l'ongle

Le géant allemand du cuivre Aurubis a évalué mardi à près de 185 millions d'euros le coût des vols de métaux massifs dans ses stocks, qu'il a révélé fin août après un inventaire, même s'il s'attend à "percevoir des indemnités d'assurance s'élevant à 30 millions d'euros", et à la "saisie des actifs des criminels impliqués", ce qui pourrait "partiellement compenser" ses pertes.

Son action cédait 0,92% à Francfort dans les premiers échanges.

