Les Bourses mondiales dans l'attente d'un rapport clé sur l'emploi aux Etats-Unis

Les Bourses européennes sont en hausse vendredi, les investisseurs restant dans l'attente de la publication d'un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis.

En Asie, la Bourse de Hong Kong a fini en hausse de 1,58%, alors que l'indice vedette tokyoïte, le Nikkei, a terminé en baisse de 0,26%. Les places de Shanghai et Shenzhen sont quant à elles fermées en raison d'une semaine fériée en Chine continentale.

En Europe, les places boursières étaient en hausse, Paris gagnait 0,41% vers 07H45 GMT, Francfort 0,51% et Londres 0,25%.

"Tous les yeux sont tournés vers les rapports emplois américains de septembre publiés cet après-midi, car ils pourraient déterminer si la Fed augmentera ou non une dernière fois ses taux", commente Xavier Chapard, de l'équipe de recherche et stratégie de LBP AM.

"La Réserve fédérale (Fed) américaine ayant laissé ses taux inchangés à l'issue de sa dernière réunion de septembre, il n'est pas certain que nous assistions à une nouvelle hausse des taux lors de la prochaine réunion de novembre, et c'est cette éventualité qui rend les marchés nerveux", note pour sa part Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Ainsi les mauvaises nouvelles se révèleront être des bonnes nouvelles pour les marchés dans le sillage de la politique monétaire restrictive menée par la Fed pour ramener l'inflation à 2%.

Pour que les marchés actions s'octroient une clôture positive, "il faudrait donc que les chiffres sur l'emploi aux Etats-Unis soient aussi faibles que ceux du rapport ADP (l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab sur les créations d'emplois du secteur privé américain, NDLR) cette semaine", poursuit-il.

Ce rapport avait démontré un nouveau ralentissement des créations d'emplois du secteur privé aux Etats-Unis en septembre, à 89.000 nouveaux emplois créés, soit près de la moitié moins qu'en août et très en dessous des attentes.

Sur le marché obligataire, les taux repartent en petite hausse vendredi: le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ressortait à 4,74% vers 07H40 GMT, contre 4,72% la veille en clôture.

En Europe, le taux allemand de même échéance évoluait à 2,91% contre 2,88%, et celui de la France à 3,49% contre 3,46%.

Heidelberg Materials en hausse

A Francfort, le cimentier Heidelberg Materials (+2,45%) navigue en haut du Dax après une recommandation d'achat de la banque HSBC.

Le lessivier Henkel (-0,82%), à l'inverse, pâtit d'une note de Barclays abaissant le cours cible et classant le titre dans la catégorie "pondérer".

Kewpie bondit à Tokyo

Le géant japonais de la mayonnaise Kewpie a bondi de près de 4% vendredi à Tokyo après avoir relevé la veille son objectif de bénéfice net annuel de 41%, confiant dans les effets de ses augmentations de prix de vente et ses performances à l'étranger, malgré les difficultés d'approvisionnement en oeufs liées à la grippe aviaire, la hausse des prix des céréales et de l'énergie et la baisse du yen.

Le pétrole poursuit sa baisse

Les cours du pétrole tentent de se stabiliser vendredi matin, "la perspective de taux d'intérêt élevés prolongés ayant pesé sur le marché du pétrole cette semaine", explique John Plassard, spécialiste en investissement pour Mirabaud.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre reculait légèrement de 0,10%, à 83,98 dollars vers 07H40 GMT. Le West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en novembre, était quant à lui stable, à 82,33 dollars.

L'euro était à l'équilibre face au billet vert (-0,02%), à 1,0548 dollar.

Le bitcoin se négociait à 27.564 dollars, en hausse de 0,31%.

