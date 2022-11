Les Bourses mondiales crispées après les annonces de la Fed

Les Bourses mondiales reculaient jeudi au lendemain de la décision de la banque centrale américaine, les investisseurs intégrant que les taux seront maintenus à un niveau plus élevé et pendant une période plus longue qu'espéré.

La Bourse de New York évoluait en baisse au lendemain d'une Fed qui a jugé qu'une pause dans la hausse des taux directeurs est "très prématurée", décevant les attentes des investisseurs. Vers 16H55 GMT, l'indice Dow Jones réussissait à grapiller 0,08% mais le Nasdaq perdait 0,60% et l'indice élargi S&P 500 0,24%.

Les places européennes ont aussi terminé en repli, Paris a perdu 0,54%, Francfort 0,95% et Milan 0,44%.

Londres faisait office d'exception, étant la seule Bourse du Vieux continent à terminer dans le vert. La Banque d'Angleterre (BoE) a procédé à la plus forte hausse de son principal taux directeur depuis 1989, mais tout en signalant au marché qu'il surestimait sa volonté de poursuivre des hausses qui pèsent sur l'économie.

"Les Banques centrales prennent des trajectoires divergentes, ce qui peut être le signe que la récession est là et que la volatilité des taux de change restera élevée", commente Edward Moya, d'Oanda.

"Aux États-Unis, l'attention se porte à nouveau sur les données concernant le marché du travail et surtout l'inflation", poursuit l'analyste.

La croissance de l'activité économique dans les services a ralenti plus que prévu en octobre aux Etats-Unis, atteignant son plus bas niveau depuis mai 2020, selon le baromètre publié par la fédération professionnelle ISM.

Vendredi, un autre gros morceau attendra les marchés, le ministère américain du Travail publiera les chiffres officiels de l'emploi pour octobre.

"Toutes les mauvaises nouvelles seront en fait des bonnes nouvelles pour les marchés, la Fed se dira qu'on atteint les objectifs recherchés" pour contenir l'inflation, anticipe Andrea Tuéni, analyste de Saxo Banque.

L'immobilier perturbé en Europe

Le secteur immobilier européen a enregistré de nets replis jeudi, pénalisé par les nouvelles hausses de taux.

Le géant des centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield a reculé de 5,26% à Paris, Vonovia de 9,18% en Allemagne, Merlin Properties de 2,71% en Espagne.

Uniper entre dans l'histoire

Le géant gazier Uniper a perdu 5,27% après avoir subi, depuis le début de l'année, une perte nette abyssale de 40,37 milliards d'euros, du jamais vu pour une entreprise allemande, en raison des coupures de livraisons russes vers l'Europe.

Cette perte est presque dix fois plus importante que celle enregistrée l'an dernier sur la même période et elle constitue "la plus importante de l'histoire pour une entreprise allemande", selon plusieurs médias spécialisés.

Pour l'automobile, c'était mieux avant

Le marché automobile allemand, a bénéficié d'un fort rebond en octobre sur un an sans parvenir à faire remonter la moyenne annuelle des ventes. En 2022 il se dirige vers son nouveau plus bas historique après le record à la baisse de l'année 2021.

Les mauvais résultats d'entreprises du secteur ont aussi fait réagir les investisseurs: l'allemand BMW perdait 4,66%, le franco-italien Stellantis 3,06%, le motoriste britannique Rolls-Royces 3,49%.

Semi-performances

Le groupe de composants Qualcomm voyait son titre perdre plus de 6,58% vers 16H50 GMT, après des résultats trimestriels conformes aux prévisions, mais des projections en dessous des attentes pour le prochain trimestre, vu l'environnement économique incertain.

Du côté des devises et des matières premières

L'euro perdait 0,70% face au billet vert à 0,9749 dollar. La livre perdait 1,93% à 1,1172 dollar vers 16H45 GMT, souffrant d'un ton moins agressif de la Banque d'Angleterre.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison janvier reculait de 0,89% à 95,30 dollars, celui de WTI américain pour livraison décembre de 1,28% à 88,85 dollars.

Le prix du gaz naturel européen perdait 1,68%, à 123,75 euros le mégawattheure.

Le bitcoin gagnait 0,58% à 20.290 dollars.

mgi/ys/rhl