Les Bourses mondiales continuent de baisser sur des prises de bénéfices

Les marchés mondiaux sont en recul jeudi, comme la veille, les investisseurs préférant récupérer leurs gains après une première partie d'année faste, évitant ainsi les prises de risque.

A New York, le Nasdaq, à forte coloration technologique était à l'équilibre (-0,06%) après avoir ouvert en baisse. Le Dow Jones perdait 0,26% et le S&P 500 0,32% au cours des premiers échanges. Les indices demeurent sur la pente entamée la veille après l'abaissement inattendu de la note de solvabilité des États-Unis par l'agence de notation Fitch.

Cette rétrogradation sera cependant "digérée beaucoup plus facilement par les marchés à risque que la décision de S&P", une autre agence de notation, qui avait aussi retiré son triple A aux Etats-Unis "il y a 12 ans", commente Lisa Hornby, experte en obligation chez Schroders.

A l'époque, l'abaissement de la note coïncidait "avec la crise des dettes souveraine en Europe" et était ainsi plus inquiétant sur le long terme.

En Europe, la Bourse de Londres se repliait de 0,55% vers 15H45 GMT sans changer de direction après l'annonce de la Banque d'Angleterre (BoE) de relever ses taux directeurs de 0,25 point de pourcentage pour lutter contre l'inflation qu'elle prévoit plus persistante.

Le taux de base de la Banque d'Angleterre est ainsi porté à 5,25%, "il s'agit du niveau le plus élevé depuis 15 ans", souligne Ulrike Kastens économiste Europe de DWS.

"La décision prise aujourd'hui par la banque centrale d'Angleterre a provoqué un léger rebond des valeurs immobilières et bancaires par rapport à leurs plus bas niveaux de la journée", observe Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

"Les investisseurs estiment que la Banque d'Angleterre est proche d'annoncer une pause dans ses hausses de taux", a-t-il ajouté.

En réaction, la livre sterling reculait nettement par rapport à la plupart des autres devises. Comparée au dollar, elle perdait 0,41% à 1,2658 dollar pour une livre vers 13H45 GMT. L'euro reculait de 0,15% face au dollar à 1,0921 dollar pour un euro.

Ailleurs en Europe, Paris reculait de 0,80%, Francfort de 0,87% et Milan de 0,98%.

Salve de résultats

Les investisseurs digéraient une salve de résultats dont certains ont été bien accueillis, parmi eux Société Générale (+2,44% à Paris), AB InBev (+1,98% à Bruxelles), ING (+1,03% à Amsterdam), SES (+14,81% à Paris), Rolls-Royce (+3,24% à Londres) et Adecco (+6,63% à Zurich).

D'autres entreprises ont en revanche été sanctionnées: à Francfort BMW perdait 1,71%, Veolia -3,88% à Paris, Solvay -5,33% à Bruxelles et Oerlikon -9,54% à Zurich.

Infineon doit encore éclaircir son horizon

Le fabricant de semi-conducteurs chutait de 10,62% à Francfort après publication d'une hausse de 61% de son bénéfice net au dernier trimestre. Les analystes d'Oddo BHF sont cependant déçus que la société n'ait pas relevé ses perspectives compte tenu des performances des autres entreprises du secteur.

Lufthansa éjecté de la première classe

Le premier groupe européen du transport aérien Lufthansa a fait plus que tripler son bénéfice net au deuxième trimestre sur un an et s'attend à enregistrer l'un des meilleurs résultats annuels de son histoire. Mais des analystes s'inquiètent de l'inflation de ses coûts et de sa performance comparée aux autres entreprises du secteur. L'action reculait ainsi de 4,48% à Francfort.

Le pétrole et le bitcoin en hausse

Les cours du brut sont reparti en petite hausse jeudi, immédiatement après l'annonce de l'Arabie saoudite d'une prolongation d'un mois de la réduction de sa production de pétrole d'un million de barils par jour, qui doit donc avoir cours jusqu'en septembre.

Vers 13H45 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, prenait 0,54% à 83,65 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en septembre, gagnait 0,65% à 80,01 dollars.

Le bitcoin était en légère hausse de 0,11% à 29.152 dollars.

bur-jvi-mgi/jnb/LyS