Les Bourses mondiales conservent un cap positif

Les Bourses mondiales ont maintenu leur tendance à la hausse mardi, grâce à des résultats d'entreprises meilleurs qu'attendu, et malgré un contexte économique toujours fragile.

Les places européennes se sont octroyées leur quatrième séance de gains consécutive: Paris a pris 0,44%, Francfort 0,92%, Londres 0,24% et Madrid 0,72%, soutenues par le reflux des prix du gaz.

Wall Street a poursuivi aussi sur son élan de la veille, soutenue par des résultats d'entreprises meilleurs que prévu: le Dow Jones a avancé de 1,12%, et le Nasdaq de 0,90%.

"Les banques ont rapporté de bons résultats et cela a nourri l'optimisme mais je me demande si cet allant ne relève pas simplement d'un cas de rebond technique d'un marché généralement à la baisse", a relevé, prudent, Karl Haeling de la banque LBBW.

"Jusqu'à présent, les bénéfices des entreprises ont très bien résisté, mais nous doutons que cette tendance se poursuive face à la détérioration de la conjoncture économique", tempérait aussi Paul Quinsee, directeur de la gestion actions internationales chez JPMorgan AM.

Les investisseurs sont d'autant plus concentrés sur les résultats d'entreprises qu'il y a peu de nouveaux éléments macroéconomiques à attendre cette semaine.

La production industrielle a augmenté un peu plus que prévu en septembre aux Etats-Unis, rebondissant après un léger recul en août, selon les données publiées mardi par la banque centrale américaine (Fed).

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des Etats en Europe se détendaient tout en restant à un niveau élevé (2,86% pour le 10 ans français, 2,29% pour le 10 ans allemand), après un pic dans la matinée.

La Banque d'Angleterre a confirmé mardi qu'elle maintenait son programme de ventes d'obligations d'Etat à fin octobre, malgré le choc qui secoue le marché britannique.

Dans le sillage de cette déclaration, le rendement des obligations était remonté, signe d'une baisse de la demande, avant de se stabiliser: le taux des titres à 10 ans évoluait à 3,94% et celui des titres à 30 ans à 4,30%.

Lafarge condamné aux Etats-Unis dans le dossier syrien

Lafarge, désormais sous la houlette du groupe suisse Holcim, va payer une sanction financière de 778 millions de dollars aux Etats-Unis et plaider coupable dans ce pays pour avoir aidé des organisations "terroristes" en Syrie, dont le groupe Etat islamique, entre 2013 et 2014. Holcim précise dans un communiqué ne pas être impliqué dans ce dossier et soutenir l'accord passé par Lafarge avec le ministère américain de la Justice.

A la Bourse suisse, l'action Holcim avait été temporairement suspendue avant de regagner plus de 3% à la suite à cette annonce. Le titre a clôturé la séance en hausse de 2,83% à 42,82 francs suisses, les investisseurs appréciant généralement quand une entreprise solde des poursuites judiciaires.

Goldman Sachs et Lockheed Martin mieux qu'attendu

Le bénéfice net de Goldman Sachs, lesté par la chute de l'activité de ses banquiers d'affaires, a plongé de 44% au troisième trimestre, mais grâce à son activité de courtage, la firme américaine a quand même dégagé des résultats meilleurs que prévu. Le titre a pris 2,46%.

L'action de Lockheed Martin a bondi de 8,81% à 432,32 dollars après que le groupe d'armement américain a annoncé un résultat net par action plus fort qu'anticipé par les analystes, aidé par sa division aéronautique qui fabrique les avions de combat F-35.

Netflix explose son record d'abonnés

Après la clôture de Wall Street, Netflix, qui avait conclu en repli de 1,73% à 240,86 dollars, s'est envolé dans les échanges électroniques (+14%). Le leader du streaming a explosé les attentes en gagnant 2,4 millions d'abonnés supplémentaires pendant le troisième trimestre.

La plateforme compte désormais plus de 223 millions d'abonnés, dépassant son record de fin 2021 (221,8 millions).

Pétrole en berne

Les cours du pétrole se sont repliés mardi en réaction aux perspectives moroses pour la demande et à des spéculations sur un recours peut-être plus important que prévu aux réserves stratégiques américaines, tandis que le gaz naturel poursuivait son déclin en Europe.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre est descendu de 1,73%, pour clôturer à 90,03 dollars.

Celui du baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, pour livraison en novembre, a lui chuté de 3,08%, à 82,82 dollars.

L'euro grappillait 0,21% face au billet vert à 0,9862 dollar. Le bitcoin cédait 0,53% à 19.420 dollars.

