Les Bourses mondiales circonspectes

Les Bourses européennes ont terminé de façon plutôt positive jeudi, mais Wall Street reculait légèrement, après la publication de plusieurs indicateurs dans un contexte d'interrogations autour de l'évolution de la politique monétaire américaine.

La Bourse de Paris a pris 0,25%, Francfort 0,49% et Milan 0,65%. Londres a perdu 0,29%, lestée par un repli des valeurs minières.

Après une ouverture dans le vert, la Bourse de New York a changé de tendance. Vers 16H55 GMT, le Dow Jones reculait de 0,62%, le S&P 500 de 0,47% et le Nasdaq de 0,56%.

La croissance du PIB des États-Unis a été revue à la baisse au quatrième trimestre 2022, à 2,7% au lieu des 2,9% initialement annoncés, et l'inflation PCE, qui est la mesure utilisée par la banque centrale américaine (Fed), a atteint 3,7% par rapport au trimestre précédent, contre 3,2% initialement annoncés.

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage de la semaine dernière ont été moins nombreuses qu'attendu, mais montrent encore un marché du travail très tendu.

Pour Michaël Nizard, directeur des investissements multi-actifs, ces chiffres "restent dans la continuité des craintes des investisseurs", à savoir, selon lui, le risque d'une nouvelle vague d'inflation, en raison des tensions sur le marché de l'emploi, qui pousserait la Réserve fédérale (Fed) à remonter ses taux plus qu'anticipé.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes souveraines ont fortement progressé ces dernières semaines.

Les rendements à deux ans, l'échéance la plus sensible aux anticipations de politique monétaire, des obligations de la France et de l'Allemagne se situent un peu en dessous des 3%, à des niveaux plus vus depuis 2008.

Les semi-conducteurs lancés

Le spécialiste des cartes graphiques Nvidia, un des leaders du marché dans les puces appliquées à l'intelligence artificielle, bondissait de plus de 12,5%, après ses résultats annuels, supérieurs aux estimations des analystes.

D'autres entreprises du secteur des semi-conducteurs ont profité de cette publication, comme AMD (+2,48%), Intel (+0,43%) et Micron Technology (+1,19%) à Wall Street. Ou encore en Europe, STMicroelectronics (+1,62%), Infineon (+1,62%) ou ASM (+1,15%).

La vente en ligne à l'arrêt

D'abord en hausse, l'action Alibaba reculait de 1,68% vers 16H50 GMT. Le géant chinois du commerce en ligne a rapporté une hausse de 2% de son chiffre d'affaires dernier trimestre de 2022 et des bénéfices supérieurs aux attentes des analystes.

Le titre eBay reculait de 8,15%, faute de perspectives convaincantes pour les investisseurs.

Le spécialiste norvégien des annonces en ligne Adevinta, propriétaire du site Leboncoin, a essuyé une lourde perte l'an dernier du fait de dépréciations d'actifs. Le titre a cédé 3,44% à Oslo.

John Wood se fait désirer

Le groupe britannique de services et conseil en énergie John Wood s'est envolé de 28,99% à Londres après avoir annoncé avoir rejeté trois offres de rachat de la société de gestion américaine Apollo Global Management.

Parmi les autres résultats

Un ambitieux plan de transformation a porté l'action Rolls-Royce (+23,68% à Londres), malgré une lourde perte annuelle enregistrée en 2022.

Anglo Américan a reculé de 2,46%, après avoir annoncé un bénéfice net en baisse de près de 50% pour 2022, emportant le secteur minier dans le rouge: Antofagasta a perdu 5,47% et BHP 2,07%.

Toujours à Londres, WPP (+3,44%) a annoncé un bénéfice net part du groupe en hausse de 7%.

A Milan, Eni a reculé de 5,26%.

Du côté des matières premières et des devises

Les prix du pétrole progressaient après les pertes du début de semaine. Vers 16H50 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril avançait de 1,56% à 81,87 dollars et celui de WTI américain à même échéance de 1,41% à 74,98 dollars.

Le prix du gaz naturel européen était stable à 50 euros le mégawattheure.

Sur le marché des changes, l'euro baissait de 0,18% face au dollar à 1,0586 dollar, après avoir touché son plus bas niveau depuis début janvier. La livre perdait 0,23% à 1,2018 dollar.

bur-jvi/mgi/LyS