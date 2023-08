Les Bourses mondiales calmes, les taux d'intérêt longs en hausse

Les Bourses mondiales évoluent sans entrain lundi, victime d'un manque d'actualité, tandis que sur le marché obligataire, les investisseurs pensent de plus en plus que l'économie américaine évitera la récession.

Les indices de Wall Street ont rebondi à l'ouverture, dans l'attente du principal événement de la semaine qui sera la publication de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis pour juillet. Vers 15H50 GMT, l'indice Dow Jones gagnait 1,03%, l'indice S&P 500 de 0,65%, tandis que le Nasdaq, à dominante technologique, ne progressait que de 0,15%.

En Europe, Paris a terminé à +0,06% et Francfort à -0,01%, tandis que Londres (-0,13%) et Milan (-0,14%) ont enregistré de toutes petites baisses.

L'actualité des marchés financiers se tarit avec la fin des publications de résultats d'entreprises et l'absence de réunion de banque centrale avant septembre.

Sur le marché obligataire cependant, les taux d'intérêt obligataires à long terme progressent, notamment le rendement de l'emprunt de l'État allemand à 30 ans, qui a atteint 2,72% en séance, son plus haut niveau depuis 2014.

Celui de la dette américaine à 10 ans montait à 4,09% vers 15H50 GMT, contre 4,04% à la clôture de vendredi.

A l'inverse, les taux à court terme reculaient légèrement. L'écart entre taux courts et longs se réduit ainsi, signe que "le marché devient de plus en plus confiant sur la tendance macroéconomique et écarte de plus en plus le scénario d'une récession aux Etats-Unis", commente Frédéric Rozier, gestionnaire de portefeuille de Mirabaud France.

De plus, Michelle Bowman, l'une des gouverneurs de la banque centrale américaine, a déclaré samedi s'attendre "à ce que des augmentations de taux supplémentaires soient probablement nécessaires pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%" que cible la Fed.

"De nombreux traders sont focalisés sur la fin du resserrement" monétaire de la Réserve fédérale, et les déclarations de Mme Bowman ont "soutenu la thèse de taux qui resteraient plus hauts plus longtemps", commente Edward Moya, analyste d'Oanda.

Altice: Drahi se défend

L'action d'Altice USA, cotée à New York, reculait de 3,99% après la présentation des résultats du groupe et la tenue d'une conférence dédiée aux analystes financiers au cours de laquelle le patron Patrick Drahi s'est dit "trahi et trompé par un petit groupe d'individus" concernant le scandale de corruption au Portugal.

Lors de sa première prise de parole depuis le déclenchement de l'affaire, M. Drahi a aussi assuré que ce scandale n'aurait "aucun impact" sur les finances et les prévisions de sa branche Altice International.

Toutefois, le taux d'intérêt de l'obligation à échéance janvier 2025 d'Altice France est passé de 8,66% avant la conférence analystes à 6,94% vers 15H50 GMT, signe d'un léger soulagement chez les investisseurs.

Monte dei Paschi vise le milliard

La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (+9,17% à Milan) vise un profit de plus d'un milliard d'euros cette année, après avoir multiplié par douze son bénéfice net semestriel grâce à la hausse des taux d'intérêt.

Siemens Energy, une perte record

L'énergéticien allemand Siemens Energy (-6,14% à Francfort) a réévalué lundi à 1,6 milliard d'euros le coût des charges dévoilées en juin, lié aux défaillances dans des composants d'éoliennes produits par sa filiale Gamesa, ce qui se traduit par une perte record de 3 milliards d'euros au troisième trimestre.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole perdaient un peu de terrain lundi, la force du dollar effaçant la prime de risque géopolitique liée aux tensions croissantes entre la Russie et l'Ukraine en mer Noire.

Vers 15H50 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, perdait 0,86% à 85,50 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en septembre, abandonnait 1,12% à 81,85 dollars.

L'euro reculait de 0,05% face au dollar, à 1,1000 dollar pour un euro.

Le bitcoin reculait de 0,99% à 28.808 dollars.