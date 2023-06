Les Bourses mondiales autour de l'équilibre au lendemain de la Banque du Canada

Les Bourses mondiales étaient autour de l'équilibre jeudi et le marché obligataire tendu sur fond d'inquiétudes concernant les taux des banques centrales, au lendemain d'une hausse surprise du principal taux directeur de la Banque du Canada.

En Europe, Paris était à +0,02%, Francfort à +0,08%, Londres à -0,03%, Milan à +0,20% et Madrid à +0,11%, vers 07H45 GMT.

En Chine, la Bourse de Hong Kong progressait de 0,17% dans les derniers échanges et Shanghai a pris 0,49%. La Bourse de Tokyo a quant à elle reculé de 0,85% dans le sillage du Nasdaq à New York (-1,29% à la clôture), indice à forte coloration technologique, qui a pesé sur les valeurs technologiques nippones jeudi matin.

Mais les investisseurs à Tokyo trouvaient un peu de réconfort dans les données révisées de la croissance japonaises au premier trimestre qui ont dévoilé un PIB plus solide que prévu (+0,7% sur un trimestre contre +0,4% initialement).

Ce qui a surtout retenu l'attention des marchés mondiaux, à moins d'une semaine de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine, c'est la décision de la Banque du Canada : elle a "effectué une hausse de taux inattendue de 25 points de base", observent les analystes de la Deutsche Bank.

Son taux directeur s'établit désormais à 4,75%, un plus haut depuis mai 2001. L'institution monétaire canadienne est souvent considérée comme ayant un rôle proactif en matière de politique monétaire. Elle était la première à relever les taux en 2022 et aussi la première à faire une pause il y a trois mois.

"Il ne s'agit peut-être que d'une seule banque centrale, mais cela fait suite à une hausse surprise similaire de la Reserve Bank of Australia mardi, de sorte que les investisseurs commencent à voir émerger un schéma" de nouvelles hausses de taux, poursuivent-ils.

La Fed doit se réunir mardi et mercredi prochain et "la grande question est de savoir si elle suivra avec sa propre hausse, ou si elle finira enfin par maintenir les taux inchangés après 10 hausses consécutives", résument les analystes.

Après la Fed, ce sera autour de la Banque centrale européenne de communiquer sur sa politique monétaire.

L'obligataire crispé

Après la publication de la Banque du Canada, les taux des dettes obligataires se sont tendus et restaient crispés jeudi vers 07H40 GMT. Le rendement des emprunts d'Etat canadiens à 10 ans ressortait à 3,43% contre 3,29% avant la hausse du taux directeur.

Aux Etats-Unis, les rendements sur les bons du Trésor à dix ans s'établissaient à 3,79%. En Europe, l'intérêt de l'emprunt français à 10 ans était à 3,00%, l'allemand à 10 ans à 2,44%, des taux qui restaient aussi élevés que la veille.

La tech en baisse

La montée des taux obligataires n'a pas rendu service aux valeurs technologiques, globalement orientées à la baisse, dans le sillage des fortes baisses des géants américains du secteur à Wall Street la veille, Amazon ayant par exemple perdu 4,25%, Alphabet 3,78% et Microsoft 3,09%.

Sur le Vieux continent, vers 07H50 GMT, Deezer lâchait près de 5% à Paris, Capgemini 1,68%, Dassault Systèmes 1,14% et STMicroelectronics 1,45%. A Amsterdam, ASM International cédait 1,71% et Just Eat 2,19%. A Francfort, Infineon reculait de 1,60%.

Les valeurs bancaires ont le sourire

Les valeurs bancaires étaient en tête du DAX, à Francfort, dans les premiers échanges, le titre de Commerzbank prenait 1%, la Deutsche Bank 1,08%.

A Paris, Crédit Agricole gagnait 0,79%, BNP Paribas 0,63% et la Société Générale, qui a annoncé céder quatre filiales en Afrique, prenait 1,04% vers 07H50 GMT.

A Zurich, Crédit Suisse gagnait 1,26% et UBS, le numéro un du secteur bancaire helvétique, 1,18%.

Du côté des matières premières et des devises

Les cours du pétrole étaient en hausse jeudi. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août gagnait 0,18% à 77,09 dollars. Son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI), avec échéance en juillet, prenait 0,20%, à 72,68 dollars.

L'euro grappillait 0,03% par rapport au dollar, à 1,0703 dollar.

Le bitcoin gagnait 0,45% à 26.484 dollars.

