Les Bourses mondiales attentistes avant l'inflation américaine

Les Bourses mondiales rebondissent mercredi, au lendemain d'une séance morose, les investisseurs se plaçant en position d'attente avec l'inflation américaine jeudi.

Wall Street a ouvert à l'équilibre et vers 14H00 GMT, le Dow Jones (-0,01%) et le S&P 500 (-0,11%) étaient stables et le Nasdaq reculait de 0,42%.

Les indices boursiers européens étaient quant à eux en hausse: Paris gagnait 0,94%, Londres 0,74%, Francfort 0,86% et Milan 1,51%.

Après la chute du secteur bancaire en Europe la veille, les valeurs reprennent nettement des couleurs mercredi, portées par la décision du gouvernement de Giorgia Meloni de mettre un plafond à la taxe sur leurs "surprofits".

A Milan, Unicredit reprenait 4,09%, BPER 3,32%, Banco BPM 4,95%, Monte dei Paschi di Siena 2,02% et Intesa Sanpaolo 2,61% vers 13H55 GMT.

Sur les autres places européennes, BNP Paribas monte de 1,84% à Paris, Commerzbank de 0,69% à Francfort et Banco de Sabadell de 0,66% à Madrid.

Par ailleurs "compte tenu de l'absence de données significatives ailleurs et avant le rapport très attendu sur l'inflation américaine de demain, les indicateurs chinois sont sous les feux de la rampe", estime Stephen Innes, associé du gestionnaire d'actifs SPI AM.

Dans le détail, l'indice des prix à la consommation en Chine a reculé de 0,3% en juillet, selon des chiffres officiels publiés mercredi.

Le pays entre ainsi en déflation pour la première fois depuis 2021, une mauvaise nouvelle pour l'économie car cela signifie que les consommateurs, au lieu de dépenser, risquent de reporter leurs achats dans l'espoir de voir davantage de baisses de prix.

Les marchés ayant déjà anticipé "la baisse la croissance de la Chine", la publication n'a cependant pas fait de "remous" sur les marchés actions, observe Stephen Innes.

TUI de glace face aux canicules

Le numéro un mondial du tourisme TUI (-3,70% à Londres) s'est dit mercredi en passe de réaliser une "très bonne" saison estivale. Entre avril et juin, le groupe allemand a dégagé un bénéfice d'exploitation ajusté, le premier pour cette période depuis la pandémie.

Les investisseurs se montre cependant inquiets quant à l'impact des vagues de chaleur et des incendies. Concernant l'île grecque de Rhodes, frappée par des incendies en juillet, les coûts liés aux annulations et aux voyages non vendus, aux indemnisations et vols de rapatriement sont évalués par le groupe à environ 25 millions d'euros.

Ahold Delhaize pâtit de l'inflation

Le géant belgo-néerlandais de la distribution Ahold Delhaize a fait état mercredi d'un bénéfice net en baisse de 22,5% au deuxième trimestre, notamment affecté par l'inflation, les impacts climatiques et des actions sociales. Son titre perdait 0,62% à Amsterdam vers 13H50 GMT.

Du côté du gaz, du pétrole et des devises

Vers 14H15 (16H15 à Paris) le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, s'envolait d'environ 25% à 39,85 euros le mégawattheure (MWh), peu après avoir culminé à 43,545 euros le MWh, un plus haut en près de deux mois.

Les cours du pétrole remontaient un peu, grâce à la faiblesse du dollar et du retour de l'appétit pour le risque des investisseurs, sur fond d'offre limitée de l'Opep+.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, prenait 0,88% à 86,93 dollars et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en septembre, 1,16% à 83,88 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro gagnait 0,23%, à 1,0982 dollar pour un euro.

Le bitcoin reculait de 0,28% à 29.900 dollars.

