Les Bourses mondiales assaillies d'indicateurs et de résultats d'entreprises

Les marchés mondiaux gardent la tête hors de l'eau en Europe et au Japon, au milieu d'une actualité économique riche en sujets macroéconomiques et en résultats d'entreprises.

La Bourse de Paris progressait de 0,39%, Francfort de 0,31% et Milan de 0,59% vers 08H20 GMT. Londres grappillait seulement 0,11%, lestée par le repli du géant des hydrocarbures BP.

Les places boursières européennes affichent toutes des bilans mensuels négatifs pour octobre.

La Bourse de Tokyo a terminé dans le vert (+0,53%) et le yen a chuté après la décision de la Banque du Japon (BoJ) d'assouplir son contrôle de la courbe des rendements obligataires japonais à dix ans, disant voir désormais son plafond précédent de 1% comme une simple "référence".

La BoJ avait déjà fait deux pas de loup vers la normalisation de sa politique monétaire ces derniers mois, fixant en juillet un plafond de 1% aux rendements des obligations publiques japonaises (JGB) à dix ans.

Vers 08H20 GMT, le yen reculait de 0,85% face au dollar à 150,37 yens pour un dollar.

"La décision a été moins agressive que prévu par le marché", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank, qui ajoute que le fait que la BoJ a répété qu'elle n'hésitera pas "à prendre des mesures d'assouplissement supplémentaires +si nécessaire+ a également gâché le moral des marchés".

En Chine, les Bourses de Shanghai (-0,09%) et Hong Kong (-1,69%) souffrent d'une contraction en octobre de l'activité manufacturière en Chine, selon des données officielles.

"Le déclin inattendu du PMI manufacturier montre que la reprise en Chine est un chemin semé d'embûches car la demande interne est encore très faible", a commenté Zhang Zhiwei, de Pinpoint Asset Management.

Les chiffres du PIB du troisième trimestre et de l'inflation en octobre dans la zone euro sont attendus plus tard durant la séance.

En France, la croissance du produit intérieur brut (PIB) a ralenti à 0,1% au troisième trimestre et l'inflation est tombée à 4% en octobre, contre 4,9% le mois précédent. Pour les mêmes périodes en Allemagne, le PIB a baissé de 0,1% et l'inflation a reculé à 3,8%, selon les données publiées lundi.

"Compte tenu de la faiblesse de ces données, on craint de plus en plus que la Banque centrale européenne (BCE) n'ait commis une erreur en relevant ses taux de 25 points de base supplémentaires en septembre", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

L'euro progressait face à la plupart des autres devises après ces chiffres, de 0,07% face au dollar à 1,0622 dollar pour un euro.

BP déçoit

Le géant britannique des hydrocarbures BP a annoncé mardi un résultat hors éléments exceptionnels, indicateur le plus suivi par les marchés, divisé par plus de deux à 3,3 milliards, un chiffre inférieur aux estimations des analystes sondés par Bloomberg.

Le groupe a par ailleurs annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars.

Son action reculait nettement de 3,65% à Londres.

BASF vitaminé

Les investisseurs ont retenu davantage les flux de trésorerie dégagés au troisième trimestre par le géant de la chimie BASF (+1,78% à Francfort) que la perte nette part du groupe de 249 millions d'euros subie au troisième trimestre, conséquence de la baisse significative des prix dans ses principales divisions.

Parmi les autres entreprises qui ont publié leurs résultats mardi, Thales perdait 4,46% à Paris et Bouygues gagnait 4,40%.

Le pétrole rebondit légèrement

Les prix du pétrole rebondissaient légèrement vers 08H20 GMT, après avoir perdu plus de 3% la veille. Les investisseurs continuent de surveiller l'évolution de la situation géopolitique au Proche-Orient.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre prenait 1,11%, à 88,42 dollars.

Son équivalent américain, le WTI pour livraison le même mois, montait de 0,78% à 82,95 dollars.

Sur le marché obligataire, les taux souverains reculaient légèrement. Le taux d'intérêt de l'emprunt des Etats-Unis à dix ans s'établissait à 4,84% contre 4,90% à la clôture de la veille.

bur-jvi/asl/clc