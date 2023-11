Les Bourses mondiales applaudissent le ton plus modéré de la Fed

Les Bourses poursuivent leur remontée jeudi, ragaillardies par la baisse des taux obligataires dans la foulée des déclarations du président de la banque centrale américaine Jerome Powell.

Les places européennes progressaient nettement: vers 11H15 GMT, Paris gagnait 1,81%, Francfort 1,55%, Londres 1,27%, Milan 1,78%.

Wall Street s'acheminait vers une ouverture en hausse également, après avoir déjà nettement monté mercredi en réactions à la réunion de la Fed. Les contrats à terme présageaient une hausse entre 0,4% et 0,8%.

En Asie, Tokyo a pris 1,10%, après un bond de 2,41% la veille à la suite de la réunion de la Banque du Japon.

Les indices action ont profité de la plus forte chute des rendements obligataires américains depuis mars: l'emprunt à 10 ans est passé de 4,93% mardi en clôture à 4,70% vers 11H05 GMT.

En Europe, le taux allemand, qui fait référence, passe de 2,80% à la clôture mardi à 2,69%.

Les signes d'essouflement de l'économie américaine et le ressenti général des marchés après l'intervention de Jerome Powell rend les investisseurs plus optimistes sur l'absence de nouvelle hausse de taux directeurs dans les prochains mois.

La tendance a été accentuée après la réunion de la Banque centrale américaine, qui a comme attendu laissé ses taux directeurs inchangés pour la deuxième fois consécutive.

"Le quatrième trimestre sera résolument différent des trois derniers mois et nous sommes plus confiants dans le fait que l'inflation atteindra l'objectif de la Fed. La seule question qui se pose est celle du calendrier", écrit dans une note Jack McIntyre, gérant de portefeuille chez Brandywine Global.

En zone euro, le ralentissement de l'activité économique est plus prononcé qu'aux Etats-Unis, notamment dans l'industrie, a confirmé l'indicateur d'activité PMI pour la zone euro pour le mois d'octobre.

La séance du jour sera de nouveau marquée par les banques centrales, avec notamment la réunion de la Banque d'Angleterre. Plus tôt, la Banque de Norvège a, sans surprise, laissé son taux directeur inchangé mais a confirmé un nouveau resserrement "probable" de sa politique monétaire en décembre.

L'immobilier se redresse

Le secteur de l'immobilier, très affaibli par la remontée des taux depuis plus d'un an et demi, prenait une bouffée d'oxygène en Bourse avec la nette baisse des taux cette semaine. A Paris, Unibail-Rodamco-Westfield prenait 7,62%, Covivio 6,30%, Gecina 5,69%. Ailleurs en Europe, British Land Company gagnait 7,67% et Vonovia 5,71%.

D'autres secteurs sensibles aux taux montaient fortement, comme la technologie ou le luxe. A Paris, LVMH prenait notamment 3,55%.

Des résultats salués

Plusieurs entreprises ayant publié leurs résultats étaient nettement saluées par les investisseurs: le numéro un mondial du travail temporaire Adecco bondissait de 12,34%, le fabricant d'équipements de salle de bain Geberit de 10,94%, la compagnie aérienne Lufthansa de 7,16%, la chaîne de magasins Sainsbury de 5,73%, le premier opérateur aéroportuaire au monde en nombre de passagers Aena de 5,37% et le groupe d'ingénierie et services Technip Energies de 4,82%.

Du côté des géants boursiers, le laboratoire danois Novo Nordisk (+1,37%), première capitalisation européenne, a présenté des résultats en forte hausse, portés par le succès de ses traitements antidiabétique et anti-obésité, Ozempic et Wegovy. Son action montait de 1,37%, amenant son gain sur l'année à plus 47%.

Shell montait de 1,58% après avoir annoncé une bénéfice de 7 milliards de dollars au troisième trimestre.

Le pétrole en hausse

Les prix du pétrole remontaient jeudi, sans parvenir à effacer leurs lourdes pertes, autour de 5%, depuis le début de la semaine.

Le cours du baril de Brent de mer du Nord gagnait 1,22% à 85,66 dollars et celui du WTI américain 1,32% à 81,50 dollars vers 10H55 GMT.

L'euro se renforçait de 0,62% à 1,0636 dollar pour un euro, et de 0,27% face à la livre, à 0,8722 livre pour un euro.

bur-fs/ys/rhl