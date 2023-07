Les bourses mondiales applaudissent la décélération de l'inflation américaine

Les Bourses mondiales voyaient leur hausse s'amplifier mercredi, satisfaites de la nette décrue de l'inflation aux États-Unis qui donne plus d'arguments à une politique monétaire moins stricte de la Banque centrale américaine.

Wall Street a ouvert en hausse: le Dow Jones prenait 0,84%, le Nasdaq 1,22% et le S&P 500 0,92% vers 13H35 GMT.

En Europe, Paris gagnait 1,27%, Francfort 1,26%, Londres 1,59% et Milan 1,35%.

L'inflation s'est de nouveau fortement ralentie en juin aux État-Unis, à 3,0% sur un an contre 4% le mois précédent et a ainsi atteint un plus bas depuis mars 2021. Elle reste toutefois au-dessus de l'objectif de 2% de la Banque centrale américaine (Fed), selon l'indice CPI publié mercredi par le département du Travail.

Sur un mois, la hausse des prix à la consommation a été de 0,2%, légèrement supérieure à celle de mai (0,1%).

Ainsi, si sur un an l'inflation est conforme aux attentes, le rythme sur un mois est moins élevé que celui anticipé par les analystes qui tablaient sur une hausse de 0,3% des prix, selon le consensus publié par briefing.com.

Même le rythme de l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, a ralenti plus qu'attendu.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des États baissent nettement alors qu'ils étaient proches de leur sommet annuel avant la publication. Le taux d'intérêt à 10 ans américain passait à 3,91% vers 13H20, contre 3,97% mardi à la clôture et le taux français à même échéance de 3,15% contre 3,21% mardi.

Si les marchés anticipent que la Fed relèvera d'un quart de point son taux directeur à l'issue de sa prochaine réunion le 26 juillet, après une pause en juin, ils sont indécis sur ce que l'institution monétaire américaine fera ensuite.

"Le marché a une nouvelle fois revu ses paris et revoit à la hausse l'idée que la Fed pourrait ne relever ses taux qu'une seule fois en juillet avant de s'arrêter", explique à l'AFP Neil Wilson, analyste à Markets.com

L'anticipation d'une politique moins dure dans les prochains mois pénalisait le dollar: il cédait 0,63% à 1,1079 dollar pour un euro, mais aussi 0,83% à 139,20 yen, qui est lui renforçait par les spéculations autour d'un tournant plus strict de la Banque centrale japonaise.

Le dollar a même atteint un plus bas depuis 2015 face au franc suisse, à 0,8735 franc suisse pour un dollar.

Infineon et au-delà

Le secteur des semi-conducteurs européens profitaient largement d'une appréciation positive par Jefferies dans une note.

Infineon prenait 4,15% à Francfort, STMicroelectronics 4,75% et Soitec 6,72% à Paris, ASM International 6,18% à Amsterdam.

L'aérien européen dégradé

Les compagnies aériennes européennes souffraient après une révision à la baisse des objectifs de prix des actions par les analystes de Deutsche Bank. Ils soulignent que "bien que l'idée d'un ralentissement" de la hausse du prix des billets "n'ait pas trouvé d'écho auprès des compagnies aériennes", ils "font néanmoins preuve d'une certaine prudence".

Air-France-KLM baissait de 4,72%, IAG de 2,62%, Lufthansa de 1,06%.

Bonne pêche pour la vente en ligne

Les entreprises de vente en ligne bondissaient en Europe, emmenés notamment par les résultats d'About You meilleur qu'attendu et qui bondissait de 37,57% à Francfort, entraînant notamment Zalando (+11,90%). A Londres, Asos prenait 9,80%, Boohoo 3,76%.

Just Eat montait aussi de 5,41% et Delivery Heros de 4,87%.

Aux Etats-Unis, Domino's Pizza s'envolait de 14,30% après avoir conclu un accord de distribution avec Uber.

Du côté du pétrole

Les prix du pétrole progressait et le baril de Brent a même dépassé brièvement le seuil symbolique des 80 dollars le baril.

Les prix ont "augmenté de plus de 10% au cours des deux dernières semaines", soulignent les analystes de la Deutsche Bank. Mardi, le Brent a terminé au plus haut en clôture depuis fin avril, et le WTI depuis plus de deux mois.

Vers 13H20 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre prenait 0,58% à 79,86 dollars et son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI), avec échéance en août, 0,79% à 75,42 dollars.

Le bitcoin gagnait 0,72% à 30.800 dollars.

bur-fs/jnb/LyS