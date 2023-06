Les Bourses mondiales à la peine après les déclarations de Powell

La président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, a refroidi les marchés boursiers européens et américains mercredi, en réaffirmant la volonté de la Fed de monter encore ses taux d'intérêt.

En Europe, Paris a perdu 0,46% et Francfort 0,55%. Londres a cédé 0,13%, limitant la casse, grâce à une hausse des valeurs pétrolières, après des chiffres d'inflation britannique plus élevés qu'attendu. Seule Milan a grappillé 0,12%, soutenue par ses valeurs bancaires.

Les indices de Wall Street ont terminé dans le rouge, plombés par la technologie, secteur plus sensible à la hausse des taux. Le S&P 500 a perdu 0,52% et le Dow Jones 0,30%. Le Nasdaq a chuté de 1,21%.

Devant une commission du Congrès des Etats-Unis, "Jerome Powell a répété que la Fed s'attend à relever encore ses taux dans les mois à venir et qu'il y avait encore un long chemin à parcourir pour revenir à un objectif (d'inflation, NDLR) de 2%", relate Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Il a également estimé que ce relèvement des taux pourrait se faire "à un rythme plus modéré", souligne l'analyste.

Ces déclarations sont globalement en ligne avec son discours de la semaine dernière et "les investisseurs ne sont pas plus avancés que cela au sujet de la durée de la pause de la hausse des taux" après cette audition de M. Powell au Congrès, observe Konstantin Oldenburger, pour CMC Markets.

"On sent que les investisseurs sont dans l'hésitation et la prudence", estime Lucas Excoffier, chargé du courtage continental chez Oddo BHF.

Sur le marché obligataire, les rendements de la dette américaine se sont d'abord tendus avant de se stabiliser. Celui de l'obligation du Trésor à échéance 10 ans s'inscrivait à 3,72% vers 20H20 GMT comme la veille.

Ceux des pays européens réagissaient moins fortement, excepté les taux d'intérêt de la dette britannique qui encaissent difficilement une stabilité de l'inflation au Royaume-Uni en mai, à 8,7% sur un an, alors que les investisseurs s'attendaient à un ralentissement.

"La Banque d'Angleterre devrait procéder à une nouvelle hausse des taux demain (jeudi), certains suggérant que nous pourrions assister à une hausse de 50 points de base, au lieu des 25 points de base actuellement attendus", prévient M. Hewson.

En réaction, les taux d'intérêt des obligations du Royaume-Uni ont progressé, surtout l'échéance à deux ans, la plus sensible aux anticipations de politique monétaire, qui a atteint un plus haut depuis juillet 2008, à 5,11%. Vers 16H00 GMT, il s'établissait à 5,02%, contre 4,92% à la clôture de la veille. Le taux à dix ans se situait à 4,40%.

FedEx à l'arrêt

FedEx, le groupe américain de livraison de lettres et colis, a annoncé mardi soir que son chiffre d'affaires trimestriel avait reculé plus que prévu et prévoit au mieux une petite hausse de ses ventes pour les mois à venir.

Son action a lâché 2,51% à Wall Street.

Dans son sillage, UPS a cédé 1,34%, tandis qu'à Francfort Deutsche Post a perdu 2,60%.

Pétrole et bitcoin en hausse, l'euro stable

Les prix du pétrole ont monté. Le baril de Brent de la mer du Nord a pris 1,60% à 77,12 dollars et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, a gagné 1,88% à 72,53 dollars.

Les actions de TotalEnergies (+2,73%), BP (+2,21%) ou encore Shell (+1,81%) montaient dans leur sillage.

L'euro progressait de 0,64% à 1,0988 dollar.

Le bitcoin grimpait de 6,77% à 30.080 dollars vers 20H50 GMT, se hissant au-dessus de la barre des 30.000 dollars pour la première fois depuis deux mois.

jvi-vmt/er