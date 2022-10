Les Bourses mitigées après l'inflation américaine

Les marchés boursiers évoluaient en ordre dispersé vendredi, après la publication de nouveaux résultats décevants dans le secteur technologique américain et d'une inflation américaine qui n'a pas ralenti en septembre.

A Wall Street, vers 14H15 GMT, le Dow Jones gagnait 1,22%, le S&P 500 prenait 0,73% et le Nasdaq 0,44%, plus en retrait avec le dérapage d'Amazon, au lendemain de celui de Meta.

En Europe, Londres baissait de 0,48%, Francfort de 0,10%, Milan de 0,44%, mais Paris grappillait 0,17%.

L'indice PCE, mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale américaine (Fed), est ressorti en hausse de 6,2% sur un an et de 0,3% sur un mois, en septembre, des données conformes aux attentes des analystes.

"Il semble qu'une nouvelle hausse de 75 points de base du taux d'intérêt de référence de la Fed soit pratiquement acquise pour sa réunion de novembre", rappelle Christian Scherrmann, économiste en charge des Etats-Unis chez DWS, qui s'interroge plutôt sur la prochaine étape en décembre.

"L'idée que l'économie américaine va probablement entrer en récession (légère) au cours des prochains trimestres est de plus en plus répandue", et cela pourrait permettre à la Fed de "justifier une pause dans les hausses de taux, mais maintenir des taux élevés pour tuer l'inflation", ajoute-t-il.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de la dette américaine à 10 ans était plutôt stable, tandis que celui à 2 ans, le plus sensible à la politique monétaire, progressait à 4,36%, contre 4,27% à la clôture de jeudi.

Sur le Vieux Continent, la croissance du PIB de la zone euro semble avoir mieux résisté que prévu au cours de l'été à la crise de l'énergie et la guerre en Ukraine, selon plusieurs chiffres publiés vendredi, même si les risques de récession restent importants.

Les taux d'intérêt des États européens remontaient après avoir touché leur plus bas en près d'un mois jeudi. Le taux de la dette allemande à dix ans était à 2,1%, contre 1,95%, la veille.

Amazon en déroute, la tech entraînée

Le géant américain de la vente en ligne Amazon a annoncé jeudi une baisse de 9% de son bénéfice net au troisième trimestre et fait état d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, assorti de prévisions jugées prudentes pour le quatrième trimestre. Le marché réagissait mal à cette publication: l'action chutait de 10,33%.

Sa performance a plombé les valeurs technologiques chinoises qui ont dévissé à Hong Kong. Les actions cotées à New York chutaient aussi de 3% pour Baidu à plus de 5% pour Tencent ou JD.com.

En Europe, le secteur de la livraison de repas, avec JustEat (-4,05%), Deliveroo (-3,76%) et HelloFresh (-4,98%,) reculait.

En revanche, Apple (+4,69%) résistait après ses résultats, tout comme Intel (+9%) malgré un abaissement de ses prévisions annuelles.

Apple a dépassé les attentes du marché, mais l'iPhone, son produit phare, n'a pas autant rapporté que ne l'espéraient les investisseurs.

Au lendemain d'une baisse de près de 25%, Meta ne reprenait que 2%.

Quant à Twitter, son action était suspendue vendredi par la Bourse de New York, le NYSE, qui a indiqué que le rachat de la plateforme était "acté". La valeur du titre est bloquée à 53,70 dollars, non loin du prix proposé par Elon Musk, soit 54,20 dollars.

Du côté des devises et des matières premières

L'euro était stable face au billet vert, à 0,9963 dollar, vers 14H05 GMT, tout comme la livre qui valait 1,1559 dollar.

Le bitcoin s'échangeait 20.435 dollars, stable par rapport à la veille.

Les cours du pétrole fléchissaient, lestés notamment par la demande chinoise, capitale pour le marché et toujours incertaine en raison de la politique sanitaire du pays.

Le baril de Brent du mer du Nord pour livraison en décembre reculait de 0,74% à 96,24 dollars, celui du WTI américain de 0,71% à 88,46 dollars.

Le prix du gaz naturel européen prenait 3,09% et coûtait 110,7 euros le mégawattheure.

bur-jvi/fs/er