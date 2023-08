Les Bourses hésitent, toujours frileuses face aux taux et à la Chine

Les marchés boursiers peinent à rebondir lundi, après une semaine difficile marquée par les inquiétudes sur la Chine et la nette remontée des taux obligataires en amont d'une réunion importante.

Après avoir ouvert en hausse, Wall Street se divisait: le Dow Jones reculait de 0,65%, le S&P500 de 0,16% et le Nasdaq gagnait 0,32% vers 15H45 GMT.

Sur le Vieux continent, Paris a gagné 0,47%, Milan 0,81%, Francfort 0,19%. Les places européennes ont toutefois lâché une bonne partie de leurs gains plus tôt dans la séance et Londres a même terminé dans le rouge (-0,06%).

Dans une séance pauvre en indicateur, la principale nouvelle est venue de Chine avec la baisse d'un des taux d'intérêt de la Banque centrale chinoise. L'ampleur de la baisse a été moindre que prévu par les marchés et les Bourses du pays ont terminé dans le rouge de Shanghai (-1,24%), à Shenzhen (-0,96%) en passant par Hong Kong (-1,82%).

"Cela fait un mois et demi qu'on attend un plan de relance chinois. La dette publique est très élevée donc c'est compliqué, notamment avec le niveau des taux d'intérêt. Et il faut faire attention à la monnaie en cas de forte baisse des taux de la Banque centrale: le pays exporte beaucoup donc a besoin d'une devise forte", explique Charles de Riedmatten, gérant actions chez Myria AM.

Sur le marché obligataire, après une respiration vendredi, les taux d'intérêt repartaient à la hausse. Le taux d'intérêt de la dette américaine à 10 ans évolue à son plus haut depuis 2007: vers 15H40 GMT il s'établissait à 4,35%, contre 4,26% vendredi à la clôture. Celui de l'Allemagne, était à 2,71% contre 2,62% à la clôture de vendredi.

Les investisseurs attendent avec fébrilité la réunion annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole, aux Etats-Unis, où Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine (Fed) doit prononcer un discours vendredi.

L'immobilier perd du crédit

Le secteur immobilier mondial est à la peine ce lundi, fragilisé par les tensions du secteur en Chine et la hausse des taux d'intérêt qui pèsent sur le niveau et le prix des transactions.

Après la baisse des actions chinoises des entreprises du secteur, à Londres, le géant Persimmon a perdu 3,82%, Taylor Wimpey 4,26%, Hammerson 4,60% et Crest Nicholson 7,84% après ses résultats. L'allemand Tag Immobilien a reculé 3,46% à Francfort et Vonovia 2,61%.

Nikola en surchauffe

Le constructeur de camions électriques Nikola s'effondrait de 22,44%, subissant l'impact d'un coûteux rappel de ses batteries après des incidents impliquant des départs de feu.

Le groupe a prévenu lundi qu'il pourrait ne pas atteindre ses objectifs de livraisons de véhicules cette année.

Continental recherché

L'équipementier automobile Continental (+5,87%) a été recherché après des informations de presse, confirmées auprès de l'AFP, sur les préparatifs lancés pour une cession de l'activité produisant des pièces en caoutchouc pour automobiles, afin d'accroître son potentiel dans un secteur en pleine évolution.

Palo Alto dans les hauteurs

La firme de logiciels de cyber-sécurité Palo Alto Networks s'envolait de 16,15% après un bénéfice par action meilleur que prévu. Même si son chiffre d'affaires trimestriel a un peu déçu, il est supérieur de 26% à celui de l'année dernière à la même époque.

Du côté du pétrole, du gaz et des devises

Les prix du pétrole se stabilisaient lundi, pris entre les tensions grandissantes sur le marché et les mesures de relance de l'économie chinoise jugées insuffisantes, quand le gaz européen sursautait à nouveau (+10,13% à 40,10 euros le mégawattheure vers 15H30 GMT), poussé par les menaces de grève en Australie.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, gagnait 0,29% à 85,05 dollars et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en septembre, gagnait 0,54% à 81,69 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro prenait 0,13% face au dollar, à 1,0887 dollar pour un euro.

