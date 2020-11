Les Bourses européens reculent en raison d'une élection américaine toujours indécise

(AOF) - Les marchés européens reculent nettement quelques minutes après l'ouverture, le vote des électeurs américains ayant surpris de nouveau les sondeurs. A l'heure actuelle la course à la Maison Blanche est toujours trop serrée pour qu'un vainqueur soit déclaré, ce qui inquiète les investisseurs qui détestent rien tant que l'incertitude. Ils avaient de plus fait le pari ces derniers jours d'une vague démocrate.

Le CAC 40 perd 1,26% 4 745 points, pénalisé par les valeurs les plus cycliques, comme Renault et Bouygues. En revanche, les valeurs défensives progressent à l'image de Sanofi et Biomérieux.

Par ailleurs, les taux longs reculent, en particulier aux Etats-Unis où le 10 ans perd 10 points de base à 0,796%. Son équivalent allemand perd un peu plus de 3 points de base à -0,65%.

Pour sa part, Donald Trump a revendiqué la victoire alors que tous les votes n'ont pas encore été comptés dans plusieurs Etats importants, dont la Pennsylvanie. "Franchement nous avons gagné les élections" a déclaré le président américain, ajoutant que l'élection était une fraude contre le public américain. Il a également indiqué qu'il était prêt à aller devant la Cour suprême.