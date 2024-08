Les Bourses européennes tournées vers Jackson Hole

Les marchés actions américains ont clôturé sur une note négative alors que les banquiers centraux se réunissaient à Jackson Hole dans le cadre d'un symposium lors duquel Jerome Powell doit s'exprimer ce vendredi. Outre-Atlantique, l'indice PMI Composite est ressorti meilleur qu'attendu en août et Les inscriptions hebdomadaires au chômage en ligne avec les attentes. Côté valeurs, Zoom a bondi après avoir relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel. Le Dow Jones a régressé de 0,43% à 40712 points tandis que le Nasdaq a perdu 1,67% à 17619 points

Les Bourses européennes ont clôturé cette séance proches de l'équilibre, soutenues dans la matinée par de bons chiffres sur l'activité du secteur privé dans la zone euro. Les investisseurs ont désormais les regards tournés vers le symposium de Jackson Hole d'où Jerome Powell prendra la parole vendredi. Côté valeurs, BioMérieux a fini en tête de l'indice SBF 120 grâce au soutien d'UBS qui a initié la couverture du titre à l'Achat. Le CAC 40 s'est effrité de 0,01% à 7524 points tandis que l'EuroStoxx 50 a grappillé 0,01% à 4885 points.

Aux Etats-Unis, les permis de construire en juillet seront publiés à 14h30 et les ventes de logements neufs à 16h00.

L'opérateur de satellites Eutelsat et Cable Color LLC (entreprise hondurienne de télécommunications) ont signé un nouvel accord pluriannuel pour le renouvellement de la capacité du satellite Eutelsat 117 West A d'Eutelsat pour des services de télédiffusion en Amérique centrale. "Cable Color, un important câblo-opérateur de la région, est un client de longue date d'Eutelsat. Ce nouvel accord témoigne de sa confiance dans la qualité des services de télédiffusion fournis", explique Eutelsat.

L'Olympique Lyonnais annonce le transfert de son défenseur international U19 français, Mamadou Sarr, au Racing Club de Strasbourg pour un montant de 10 millions d'euros. Arrivé à l'Academy de l'OL en 2018, il avait signé son premier contrat professionnel en 2022 après avoir remporté la Coupe Gambardella et l'Euro U17 avec l'équipe de France. Au cours de son passage au club, le joueur a porté le maillot de l'OL à trois reprises avant d'être prêté, en janvier dernier, 6 mois au RWD Molenbeek, club appartenant au groupe Eagle.

À la suite de l'annonce de la commande historique de plus de 40 Hercules 20 début juillet, Drone Volt s'est organisé pour répondre en un temps record à cette demande, notamment grâce à une très bonne gestion de ses approvisionnements. Les premières livraisons auront ainsi lieu avant la fin du mois d'août. Sur le seul troisième trimestre 2024, Drone Volt devrait livrer et facturer une trentaine de Hercules 20 - à comparer à 26 livrés sur l'ensemble du premier semestre 2024.

Au premier semestre 2024, la trésorerie d’Abionyx Pharma s’établit à 5,3 millions d'euros incluant le remboursement du CIR d’Abionyx (770 000 euros) et avant le remboursement du CIR d’Iris Pharma (610 000 euros): sa visibilité financière court jusqu’à fin 2025. En outre, la société a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 2,4 millions d'euros sur le premier semestre 2024 à comparer aux 2,1 millions d'euros réalisés sur le premier semestre 2023.

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère hausse à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Les investisseurs vont scruter avec intérêt le discours de Jerome Powell dans le cadre du symposium économique de Jackson Hole. Le président de la Fed pourrait apporter des indications sur l'évolution des taux d'intérêt. Si nombreux s'attendent à ce que la réserve fédérale américaine réduise ses taux, d'aucuns s'interrogent sur l'ampleur de cette baisse. Les permis de construire et les logements neufs figurent au menu des statistiques du jour outre-Atlantique.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.