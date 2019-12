Les Bourses européennes toujours soutenues par l'accord commercial sino-américain

(AOF) - Les marchés actions européens ont débuté la semaine dans le vert, toujours portés par la conclusion d'un accord commercial de « phase 1 » entre les Etats-Unis et la Chine, ainsi que par la réduction de l'incertitude entourant le Brexit. Le CAC 40 a progressé de 1,23% à 5 991,66 points, franchissant en séance le cap symbolique des 6 000 points. De son côté, l'Eurostoxx 50 a pris 1,15% à 3 774,04 points. A Wall Street, les indices sont également bien orientés en fin d'après-midi: le Dow Jones et le Nasdaq Composite avancent respectivement de 0,62% et 1,06%.

Le vent d'optimisme de vendredi a continué de souffler sur les Bourses européennes en ce début de semaine. Même si aucune date de signature officielle n'est encore fixée, Robert Lighthizer, le représentant au Commerce des Etats-Unis, a assuré ce week-end que l'accord de phase 1 était " totalement acquis ".

Ces propos rassurants ont permis aux investisseurs de passer outre des indicateurs économiques peu enthousiasmants sur le Vieux Continent.

Le PMI Composite flash d'IHS Markit pour décembre montre que la croissance de l'activité demeure faible en zone euro, avec un indice stabilisé à 50,6, alors que le marché anticipait 50,7. Le ralentissement du secteur manufacturier allemand reste, en outre, un sujet de préoccupation. L'indice manufacturier a reculé de 44,1 à 43,4 en décembre, là où les économistes visaient 44,5.

Aux Etats-Unis, le PMI Composite de décembre s'est révélé plus satisfaisant avec une légère progression de 52 à 52,2, à comparer avec un consensus de 51,9.

Au chapitre des valeurs, Thales (+3,69%) a bénéficié du soutien de Kepler Cheuvreux et Vicat (+5,81%) d'une note favorable de Barclays. A l'inverse, Safran (-2,21%) a été pénalisé par les incertitudes entourant le 737 MAX et Valeo (-1,65%) a pâti d'une dégradation de Morgan Stanley.