Les Bourses européennes toujours penchées sur l'emploi américain

Les Bourses européennes gardaient leur rythme de hausse modérée lundi, les chiffres sur l'emploi américain et le futur des politiques monétaires des banques centrales en tête, alors que Wall Street sera fermée.

En raison d'un jour férié, le Labor Day, les marchés nord-américains n'ouvriront pas.

En l'absence des opérateurs américains et canadiens, les bourses européennes enregistrent de faibles volumes, notamment Paris qui a vu seulement 500 millions d'euros de transactions effectuées durant la matinée, soit environ moitié moins qu'une journée classique.

Vers 11H30 GMT, Paris prenait 0,67%, Londres 0,60%, Francfort 0,61% et Milan 0,52%.

L'Asie a connu des séances plus vigoureuses. La Bourse de Tokyo a été dopée par la course à la succession du Premier ministre Yoshihide Suga. L'indice Topix s'est même inscrit au plus haut depuis 31 ans.

Les marchés continuent de digérer le rapport mensuel sur l'emploi américain, publié vendredi: seulement 235.000 postes ont été créés en août contre 750.000 attendus par les analystes.

Alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) répète depuis plusieurs mois qu'elle réduira son soutien monétaire seulement lorsque l'économie des Etats-Unis et le marché de l'emploi américain seront suffisamment remis de la crise liée au Covid-19, ces chiffres pourraient remettre en causse cette hypothèse.

Cependant pour Sebastian Paris Horvitz, analyste chez LBPAM, "il semble erroné d'interpréter ces chiffres comme un changement de tendance".

"Le marché de l'emploi devrait continuer à s'améliorer. En ce sens, la Fed devrait annoncer le début de la réduction de ses achats d'actifs, le +tapering+, à sa réunion de fin septembre.

Elle ajoutera éventuellement une conditionnalité sur l'évolution de la maladie pour indiquer un début de +tapering+ en novembre ou décembre", estime-t-il.

Toujours en matière de politique monétaire, les investisseurs européens ont déjà en ligne de mire la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) de jeudi.

La croissance s'est réinstallée en zone euro depuis le printemps tandis que l'inflation a atteint 3% sur un an en août, pulvérisant au passage l'objectif de 2% de la BCE, grâce aux progrès de la vaccination et la levée des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19.

"La forte poussée de l'inflation dans les dernières statistiques pour le mois d'août, notamment en Allemagne avec un taux d'inflation de 3,9% en glissement annuel, devrait perturber le débat à la prochaine réunion de politique monétaire de la BCE", ajoute Sebastian Paris Horvitz, estimant néanmoins que l'institution "devrait maintenir le cap actuel".

Sur le marchés obligataire, les rendements étaient stables après leur légère remontée de vendredi.

TotalEnergies investit en Irak

Le groupe français TotalEnergies a chiffré lundi à environ 10 milliards de dollars ses investissements en Irak, au lendemain de la signature d'un contrat qui avait été évalué à 27 milliards par le gouvernement irakien.

L'action TotalEnergies gagnait 1,03% à 37,65 euros.

Carrefour en tête du CAC 40

Le nombre de centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés en France soumis à l'obligation du pass sanitaire va passer de 178 à 64 à compter de mercredi, a déclaré le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Dans le sillage de cette annonce, Carrefour se hissait en tête du CAC 40 et prenait 2,16% à 15,86 euros.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Vers 11H30 GMT, les prix du pétrole reculaient en raison de craintes sur la demande. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre, lâchait 0,58%, par rapport à la clôture de la veille, à 72,19 dollars à Londres.

A New York, le baril américain de WTI pour le même mois perdait 0,59% à 68,89 dollars.

L'euro cédait 0,13% par rapport au billet vert, à 1,1864 dollar.

Le bitcoin était stable (+0,07%) à 51.705 dollars, au plus haut depuis trois mois.

