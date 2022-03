Les Bourses européennes toujours minées par la guerre en Ukraine

(AOF) - Les Bourses européennes ont aligné une nouvelle séance de repli ce mardi, toujours minées par la guerre en Ukraine. Au son de la cloche, le CAC 40 a ainsi perdu 3,94% à 6 396,49 points et l’EuroStoxx 50 a abandonné 3,55% à 3 784,80 points. A Wall Street, les indices résistent un peu mieux : le Dow Jones et le Nasdaq Composite limitent leur repli à 1,67% et 1,15%, en fin d’après-midi.

Les premiers pourparlers de lundi entre la Russie et l'Ukraine n'ont rien donné de concret, et l'offensive russe s'est poursuivie, avec notamment la capitale Kiev dans le viseur. En dépit des importantes sanctions financières prises à son encontre, la Russie assure qu'elle continuera ses opérations jusqu'à l'atteinte de ses objectifs.

Dans un tel contexte, les statistiques du jour sont passées inaperçues. Dans la zone euro, la forte croissance du secteur manufacturier s'est poursuivie en février. L'indice PMI manufacturier d'IHS Markit pour la zone euro est finalement ressorti à 58,2, contre 58,7 en janvier.

Aux Etats-Unis, l'ISM manufacturier a dépassé les attentes en ressortant à 58,6 en février, contre un consensus de 58 et après 57,6 en janvier.

Au chapitre des valeurs, Thales (+5,15%) a de nouveau dominé le CAC 40, toujours portée par la nette hausse à venir des dépenses de défense de l'Allemagne, ainsi que par une recommandation favorable de Jefferies.

En revanche, les valeurs exposées à la Russie ont souffert, à l'image de Société Générale (-9,36%), Renault (-11,23%) et Engie (-13,19%). En parallèle, le net repli des rendements obligataires a pesé sur Crédit Agricole (-7,76%) et BNP Paribas (-6,81%).

Hors CAC, Atos a dévissé de 20,38% en raison de perspectives 2022 décevantes.